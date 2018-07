Epatite C colpisce anche adolescenti | funzionano nuove cure

Epatite C : colpisce anche gli adolescenti - le nuove cure funzionano : In Italia, come nel resto del mondo, non e’ solo la fascia adulta ad essere colpita dal virus dell’Epatite C. L’infezione colpisce infatti migliaia di adolescenti. Lo ricorda, in vista del World Hepatitis Day di sabato, Giuseppe Indolfi, esperto dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. “In questo caso la principale modalita’ di trasmissione dell’infezione e’ quella materno-fetale – spiega ...