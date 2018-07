Empoli | nel mirino c' è Luperto Abbonamenti | già a quota 5000

Empoli - 42enne in gravidanza muore mentre è ricoverata nel reparto di ostetricia : La donna era ricoverata da sei giorni per alcuni problemi e con rischio di disidratazione. Intorno alle 7.30 l'ostetrica di turno si è accorta che la donna era in stato di incoscienza e ha lanciato l'allarme. I medici sono intervenuti immediatamente ma purtroppo per la paziente non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Empoli : trattore si ribalta nelle campagne - morto conducente : Incidente con il trattore a Martignana, nel territorio comunale di Empoli (Firenze): un uomo ha perso la vita questa mattina quando il mezzo agricolo, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato, in un terreno coltivato, finendo addosso al conducente che è rimasto intrappolato. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e 118: nonostante i tentativi di soccorso, non si è potuto fare altro che constatare il decesso. L'articolo Empoli: ...