Emiliano con ' Goletta Verde' Legambiente al Flash Mob No-Oil | ' Governo elimini le

Tap - Lezzi : “Emiliano protesterà con Conte per nostra lite? Tremo di paura”. Battibecco con Parenzo su Casaleggio : “Michele Emiliano ha detto che protesterà col presidente del Consiglio? Tremo di paura. Mi ha fatto arrabbiare la sua lezioncina sul governare”. Così a In Onda (La7) il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, commenta le dichiarazioni del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, col quale la senatrice M5s ha avuto un duro scontro verbale a Bari sul gasdotto Tap. Lezzi commenta positivamente la discussa intervista rilasciata da Davide ...

Scontro su Tap - Emiliano scrive a Conte : ... ha sostenuto che lo stesso non sarà mai realizzato, contraddicendo gravemente in questo modo la posizione politica sulla realizzazione dello stesso gasdotto, di recente espressa dal Suo Governo per ...

Video : Duro Scontro tra la ministra Lezzi e il governatore Emiliano in conferenza stampa : Video:Duro Scontro tra la ministra Lezzi e il governatore Emiliano in conferenza stampa Botta e risposta tra il ministro peril… L'articolo Video:Duro Scontro tra la ministra Lezzi e il governatore Emiliano in conferenza stampa proviene da Essere-Informati.it.

Scontro fra la ministra Lezzi e il governatore Puglia Emiliano/ Video. “E’ maleducata” - lei "Tu lo sei!” : Scontro fra la ministra Lezzi e il governatore Puglia Emiliano. Video. Il presidente dei pugliesi: “E’ maleducata”, la replica dell'esponente del governo: "Tu lo sei!”(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 13:56:00 GMT)

Scontro treni : Emiliano - vulnus controlli : ANSA, - BARI, 16 LUG - Per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è "un gravissimo vulnus" il fatto che le Regioni non abbiano "organismi" per controllare i "loro concessionari". Il che,...

La nuova segreteria di Martina scontenta tutti : renziani - Calenda ed Emiliano sul piede di guerra (di L. Conte) : Scoppia il caos nel Pd dopo l'annuncio della composizione della nuova segreteria del partito. La squadra messa a punto da Maurizio Martina a una settimana dalla sua elezione a segretario riceve gli strali di Michele Emiliano, Carlo Calenda e dei renziani tra i quali c'è addirittura chi Ipotizza lo strappo e l'uscita dal partito. È Andrea Marcucci a dare voce all'area che fa capo all'ex segretario Matteo Renzi: "C'è chi nel ...

Congresso - Ilva e Jobs Act : le condizioni di Emiliano a Martina : Non è bastato che Maurizio Martina usasse il bilancino per comporre la sua segreteria senza lasciare fuori alcuna corrente del Pd. All'indomani della diffusione dell'elenco dei nomi della squadra del neo segretario, Michele Emiliano alza la voce e spiega che Francesco Boccia non ne farà parte se prima FronteDem - la corrente del governatore della Puglia - non avrà garanzie su alcuni temi.Le condizioni di Emiliano, spiega chi ...

Da Orlando a Delrio a Emiliano. Nel Pd cresce il fronte dei dialogante con M5S : "Aiutiamoli quando fanno cose di sinistra" : Il Decreto Dignità è il primo banco di prova parlamentare per il Governo, ma anche per l'opposizione. In particolare per il Pd, all'interno del quale, come ormai da tradizione, emergono sensibilità diverse. E cresce il fronte dei dialoganti, di chi vuole cominciare a costruire un dialogo politico per il Movimento 5 Stelle sui provvedimenti.La prima avvisaglia nel mondo della sinistra era arrivata con l'intervista di Susanna ...

La pillola avvelenata di Emiliano all'Ilva che Di Maio ingoia con gioia - e i tarantini? - : Roma . Il ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, con quello che sembra un gioco di sponda con Michele Emiliano, accoglie 'prendendo atto' una lettera in cui il presidente della Regione Puglia ...

La pillola avvelenata di Emiliano all'Ilva che Di Maio ingoia con gioia (e i tarantini?) : Roma. Il ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, con quello che sembra un gioco di sponda con Michele Emiliano, accoglie "prendendo atto" una lettera in cui il presidente della Regione Puglia denuncia sospetti di irregolarità sulla gara che ha aggiudicato il Gruppo Ilva ad ArcelorMittal l'anno scors

Toghe in politica - sentenza Consulta sul caso Emiliano : “E’ legittimo il divieto di iscriversi o partecipare ai partiti” : È legittimo il divieto alle Toghe di partecipare alla vita politica. Lo ha stabilito la Corte costituzionale pronunciandosi sul caso di Michele Emiliano, il governatore della Puglia – che prima di entrare in politica faceva il pm – finito sotto processo disciplinare davanti al Csm proprio per essere stato in passato segretario e presidente del Pd pugliese. La Consulta ha giudicato “non fondate” le questioni di legittimità ...

Toghe e politica - la Consulta su Emiliano 'Infondate le censure al divieto di iscrizione ai partiti' : Sono infondate le censure al divieto di iscrizione o partecipazione sistematica e continuativa dei magistrati ai partiti politici. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, decidendo sulla cosiddetta '...

Emiliano - Consulta : legittimo divieto di fare politica per magistrati : Il governatore della Puglia, che prima di entrare in politica faceva il pm, è finito sotto processo disciplinare davanti al Csm per aver violato il divieto per i magistrati di iscriversi a partiti ...

CONFISCA PUNTA PEROTTI : CORTE EUROPEA CONDANNA ITALIA/ “Violati diritti umani” : Emiliano “una sentenza giusta” : PUNTA PEROTTI, la CORTE EUROPEA CONDANNA ancora l’ITALIA: "Terreni da non CONFISCAre". Risarcimenti in arrivo per i costruttori nonché per i proprietari terrieri(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:45:00 GMT)