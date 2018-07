Emergenza Rifiuti | Cisl Agrigento | ' Sistema imploso | bollette più care e continue

Maxi rogo nell'impianto dei rifiuti : «Colpa dei clan - vogliono l'Emergenza» : CAIVANO - Un pomeriggio di fuoco che non dimenticherà mai. Per poco l'incendio che ha interessato la zona stoccaggio delle balle di plastica, carta e cartone, non ha ridotto in fumo tutta...

Maxi rogo nell'impianto dei rifiuti : 'Colpa dei clan - vogliono l'Emergenza' : CAIVANO - Un pomeriggio di fuoco che non dimenticherà mai. Per poco l'incendio che ha interessato la zona stoccaggio delle balle di plastica, carta e cartone, non ha ridotto in fumo tutta la sua ...

Ciaccheri : Emergenza Rifiuti in Municipio VIII - ecco diffida Ama : Roma – La diffida e’ pronta e sta per essere inviata ad Ama. “In caso di mancato, intempestivo o negativo riscontro, a tutela della salute pubblica dei cittadini del Municipio VIII, procedero’ al deposito di un esposto peso la Procura della Repubblica di Roma affinche’ si proceda in ordine allo esso intervento, anche ai sensi dell’art. 328 cp e per ogni ipotesi di reato che sara’ ravvisata nella ...

Emergenza Rifiuti a Torre del Greco : sedie - tavoli e materassi abbandonati : Torre DEL Greco - sedie, tavoli e materassi abbandonati in strada: torna l'Emergenza rifiuti a Torre del Greco. A pochi giorni dalla rescissione del contratto con l'azienda che gestisce la nettezza ...

Emergenza Rifiuti Il M5S di Olbia vuole vederci chiaro : 'Porteremo il caso a livello nazionale' : Interrogazione del M5S in Comune. Sulla mancata raccolta dei RIFIUTI a Olbia si scatena la bagarre politica. Ad accendere per primo le polveri della polemica è il Movimento 5 Stelle con un'interrogazione presentata in Comune. I consiglieri Roberto Ferinaio e Teresa Piccinnu chiedono all'...

Cerignola - Emergenza Rifiuti nel Foggiano : strade invase dalla spazzatura e roghi nella notte. Il sindaco : “Serve l’esercito” : L’odore nauseabondo dei rifiuti sparsi per le strade del centro città si alterna all’acre dei fumi dei roghi notturni. Siamo a Cerignola, nel Foggiano, dove si sta consumando un’emergenza rifiuti che coinvolge diversi centri del nord della Puglia, diventata insostenibile in questi ultimi giorni. I cumuli di immondizia sono ovunque. I cittadini depositano i sacchetti davanti ai cassonetti che ormai non si distinguono ...

Napoli - torna l'Emergenza Rifiuti a Pianura : sversamenti abusivi e rom a caccia di cibo : torna il caldo e tornano i rifiuti in strada a Pianura. Nel quartiere flegreo, ai confine Ovest della città di Napoli, nulla è cambiato dopo il primo grande allarme lanciato nelle scorse settimane. Le ...

Reggio Calabria - la differenziata della follia fa esplodere una nuova Emergenza Rifiuti : situazione drammatica - città sommersa dalla ... : Anche perché i rifiuti differenziati hanno un valore e vengono rivenduti, generando economia e introiti nelle casse comunali. Che invece sono sempre più disastrate. Reggio Calabria , infatti, è l'...