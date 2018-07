Emanuela Folliero | la lezione ai bulli che hanno preso di mira il figlio in passato

Emanuela Folliero - addio agli annunci TV/ L’amore per il figlio Andrea : “Ho combattuto con i bulli…” : Emanuela Folliero, dopo l'addio agli annunci televisivi su Rete4, si racconta tra le pagine del settimanale Oggi, L’amore per il figlio Andrea: “Ho combattuto con i bulli…”.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:44:00 GMT)

Lo video al rallentatore di Emanuela Folliero incanta i fan : Un breve video , ma quanto basta per soprendere fan e follower. Emanuela Folliero su Instagram non manca di sorprendere gli utenti della rete che ne seguono le vicende della vita, online,. In pochi ...

Emanuela Folliero - raptus erotico in mezzo alla strada : apre la camicia e mostra il seno / Video : Emanuela Folliero, 53 anni, trascorre l'estate all'insegna della leggerezza e del sex appeal , decisamente consapevole, . La bella ex annunciatrice, ad esempio, su Instagram mostra un Video in cui ...

Anticipazioni GF Vip : arriva Emanuela Folliero? La sua risposta : Emanuela Folliero al Grande Fratello Vip? Parla lei A fine settembre tornerà su Canale 5 la terza edizione del GF Vip. Alla conduzione del reality show vip ci sarà sempre Ilary Blasi affiancata dall’opinionista Alfonso Signorini. Tuttavia molti spettatori da casa vorrebbero sapere chi saranno i vip, che entreranno nella casa più spiata dagli italiani. Al momento, a parte le classiche indiscrezioni, non c’è stata alcuna ...

Emanuela Folliero supera ancora a pieni voti la prova costume : Alessia Marcuzzi in Bikini - LEGGI Foto: Instagram Belen sirena sexy - SCOPRI Emanuela ha debuttato nel mondo della televisione nel 1986 nel programma sportivo Milan-Inter in onda su Telenova e dopo ...

Emanuela Folliero/ L'addio agli annunci - un nuovo show e il ricordo di Alberto Castagna : "Che bella persona" : Emanuela Folliero ha detto addio al mondo degli annunci ma non alla tv: a partire dalla prossima stagione tornerà con un programma quotidiano tutto dedicato al benessere.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 17:58:00 GMT)

“Così ci ammazzi”. Emanuela Folliero - a 53 anni mostra tutte le sue forme al mare : Mesi fa il suo nome era stato associato a un momento di tristezza, per lei e per gli spettatori abituati ormai da tempo al suo volto, quello che l’aveva vista fare un passo indietro e dare l’addio al piccolo schermo. Parliamo di Emanuela Folliero che, su Rete 4, nella notte di domenica 8 luglio 2018 aveva fatto il suo ultimo annuncio per I bellissimi di Rete 4. “Vi ringrazio per aver seguito i programmi della nostra ...

Emanuela Folliero - il décolleté da urlo a 53 anni fa il boom di like Foto : Ha appena detto addio agli annunci su Rete 4 e così Emanuela Folliero si consola al mare mettendo in evidenza un fisico da urlo a 53 anni. La bella annunciatrice e show girl chiede ai fan se...

Emanuela Folliero - il saluto dopo 28 anni di tv : 'Prima protetta come il panda - ora estinta come il Tyrannosaurus Rex' : 'Beh, c' è stato un restyling di Rete4 e con questa nuova impostazione gli annunci non servono più', Emanuela Folliero ha dato l'addio al suo ruolo di annunciatrice tv dopo 28 anni di carriera. La ...

Emanuela Folliero - storico volto di Rete 4 - ha lasciato gli annunci dopo 28 anni : dopo ventotto anni di onorata carriera, la famosa annunciatrice di Rete 4, Emanuela Folliero, 53 anni, ha lasciato definitivamente gli annunci televisivi chiudendo un capitolo di storia della televisione italiana. La Folliero ha da sempre affascinato il pubblico di Mediaset con il suo brio, la sua freschezza e la sua semplicità. Affettuoso e, nello stesso tempo, commovente, è stato il suo ultimo saluto rivolto ai fans e ai telespettatori nel suo ...

Rete 4 congeda Emanuela Folliero dopo 28 anni : L’ultima signorina buonasera va in pensione. “Vi ringrazio per aver seguito i programmi della nostra Rete, vi auguro una felice

Emanuela Folliero - l'ultimo annuncio su Rete 4 : «Ciao a tutti - vi auguro una vita piena di gioia» : Un ultimo annuncio storico, dopo 28 anni di carriera, quello di Emanuela Folliero, l'ultima delle storiche annunciatrici della tv. Lo storico volto Mediaset di Rete 4, 53 anni, ha lasciato un...

Emanuela Folliero - l’ultima splendida signorina buonasera : Domenica notte Emanuela Folliero, dopo aver annunciato un film della celebre rassegna I Bellissimi, si è congedata dai telespettatori di Rete 4 con queste parole: «Vi ringrazio per aver seguito i programmi della nostra Rete, vi auguro una felice notte, un’estate meravigliosa e una vita piena di gioia. Ciao a tutti». È finita così la sua lunga carriera da signorina buonasera, che andava avanti da ben 28 anni, mettendo la parola fine a ...

Emanuela Folliero resta a Mediaset ed è pronta per un talk show : Emanuela Folliero sogna un talk dopo l’addio come annunciatrice Dopo 28 anni di onorato servizio Emanuela Folliero ha dato l’addio nelle vesti di annunciatrice di Rete 4 la notte di lunedì 9 luglio. Sui social l’ormai ex Signorina Buonasera ha ironizzato su quanti le hanno cantato il salmo penitenziale per i defunti. La Folliero ha spiegato che con il suo addio alla professione di annunciatrice non si è conclusa l’avventura in casa ...