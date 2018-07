ELEONORA GIORGI VS SERENA GRANDI Video | il consiglio a Giovanni Ciacci | Dalle un

MANI DI VELLUTO/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano ed ELEONORA GIORGI (oggi - 21 luglio 2018) : MANI di VELLUTO , il film in onda su Rete 4 oggi alle ore 21,30. Nel cast: Eleonora Giorgi e Adriano Celentano , alla regia Castellano e Pipolo. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 10:47:00 GMT)

ELEONORA GIORGI/ Spettacolo - droga - P2 : le 7 vite artistiche dell'attrice (Matrix Chiambretti) : ELEONORA GIORGI, l'attrice ormai da tempo ha dichiarato l'intenzione di lasciare per sempre il mondo dello Spettacolo per andare a chiudersi dentro a un convento. (Matrix Chiambretti) drammatiche esperienze personali come la morte del fidanzato Alessandro Momo, quando erano ancora giovanissimi, e la relazione con il pittore Mario Schifano, esperienza che l'hanno fatta cadere nel tunnel della droga.