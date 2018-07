Eleonora Bordonaro straordinaria interprete della Sezione Musica “di Cortile in Cortile”

Eleonora Bordonaro e il fascino della musica popolare : ecco il suo ‘Cuttuni e lamè. Trame streuse di una canta storie’ : Ci sono dischi di musica popolare che, prima di ogni altra cosa, ribadiscono come la musica popolare non si estinguerà mai. Così è per per “Cuttuni e lamè. Trame streuse di una canta storie”, il disco di debutto di Eleonora Bordonaro uscito lo scorso ottobre per Finisterre / Felmay e oggi rilanciato da Macramè. Un debutto certo, ma soprattutto il punto di arrivo e ripartenza di un percorso dalle innumerevoli esperienze e collaborazioni (Ambrogio ...