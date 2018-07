Effetto Ronaldo sui social | la Juve supera

Juve - Kean : 'Ronaldo? Fa Effetto. Serie A? Me l'aspettavo più tosta...' : L'incontro con CR7? Farà un certo effetto, ma ci terrei di più a vederlo sul campo, in allenamento, per capire come lavora il numero uno al mondo'.

Juventus - Effetto Ronaldo : l'amichevole di Villar Perosa potrebbe traslocare allo Stadium : L'effetto 'CR7' si fa sentire anche sul tradizionale appuntamento di Villar Perosa. l'amichevole in famiglia della Juventus, un classico del precampionato bianconero, potrebbe disertare per la prima ...

Calciomercato : l’Effetto Cristiano Ronaldo in Italia e in Europa : Cristiano Ronaldo non ha ancora messo piede in campo eppure continua a far parlare di sé. La Juventus si sta rendendo rapidamente conto di come i soldi spesi per il campione portoghese stiano rapidamente tornando indietro e degli enormi ricavi prodotti grazie a CR7. L’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte dei bianconeri ha scatenato anche la ‘concorrenza’ e sia in Italia che in Europa sono molte le società che vogliono ...

Effetto Cristiano Ronaldo - ecco l’auto personalizzata da un tifoso [FOTO] : 1/5 ...

Cristiano Ronaldo ad un evento promozionale a Pechino : è Effetto CR7 [FOTO] : 1/9 AFP/LaPresse ...

La Juventus gode dell’Effetto… Cristiano Ronaldo! La campagna abbonamenti è già sold out : La campagna abbonamenti della Juventus è già sold out, l’effetto Cristiano Ronaldo sulle casse dei bianconeri si fa già sentire L’Allianz Stadium registrerà il tutto esaurito quasi in tutti gli appuntamenti di campionato che vedranno la Juventus giocare in casa. Prima del previsto, infatti, la campagna abbonamenti della squadra bianconera è sold out. L’effetto Cristiano Ronaldo sulle economie delle casse della squadra di ...

Juve - Effetto Cristiano Ronaldo : due scontenti cambiano idea sul futuro : Come riporta il Corriere dello Sport, il suo arrivo a Torino ha fatto cambiare idea a molti calciatori che al termine della passata stagione erano insoddisfatti del loro ruolo alla Juve. Sia Alex ...

Champions League 2018-2019 - Juventus favorita? Le quote dei book-makers per le scommesse. Effetto Cristiano Ronaldo… : Effetto Cristiano Ronaldo? Sembrerebbe proprio di sì. Dal suo sbarco in Italia la richiesta del popolo Juventino a CR7 è stata chiara: “Portaci la Champions League!“. La “Coppa dalle grandi orecchie” spesso sfuggita alla formazione di Torino anche a causa delle giocate dell’asso lusitano, pensando alla Finale di Cardiff dell’anno scorso oppure al quarto di finale di questa stagione con quello splendido gol in ...

Effetto Cristiano Ronaldo : Juventus favorita per la vittoria della Champions - le quote parlano chiaro : Cristiano Ronaldo alla Juventus condiziona pesantemente anche le quote per la vittoria della Champions League: bianconeri davanti a tutti Il lungo lunedì che culminerà con la presentazione delle 18.30 è iniziato stamattina con le visite mediche. Cristiano Ronaldo vive la sua prima giornata da giocatore della Juventus, ma da giorni è ormai il protagonista indiscusso delle quote sulla prossima stagione. L’arrivo a Torino ha consolidato ...

Effetto Cristiano Ronaldo : corsa ai diritti tv : diritti TV PER CR7 - Il gruppo Eleven Sports comunicherà di avere raggiunto un accordocon IMG, il gruppo americano che negozia i diritti esteri nel mondo, per l'acquisto dei diritti tv della A per la ...

L’Effetto Ronaldo sul giro d’affari di Juve - serie A e... sull’impero CR7 : L'acquisto di Cristiano Ronaldo è un grande affare per i protagonisti diretti. E sarà in parte un affare anche per il resto del football tricolore. Ma non quel prodigio miracoloso che da solo riempirà gli stadi (per lo più fatiscenti) della Penisola e i botteghini degli altri club risolvendo tutti i problemi in cui la serie A e le serie minori si dibattono da due decenni...

Juve - Effetto Ronaldo anche sui social : su Instagram 1 milione di follower in più : anche i canali social del club bianconero hanno risentito positivamente dell'arrivo del calciatore portoghese alla corte di Massimiliano Allegri. L'articolo Juve, effetto Ronaldo anche sui social: su Instagram 1 milione di follower in più è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Effetto Ronaldo : quanto peserà CR7 sul bilancio della Juventus? : Ronaldo in bianconero, operazione che a tutti gli effetti va a costituire l'affare del secolo. La Juventus si assicura un campione e un'azienda, nient'altro che il terzo sportivo più pagato al mondo dietro a Floyd Mayweather e al rivale Leo Messi secondo Forbes . Eppure Cristiano è stato anche al vertice della classifica, lui che guadagna di sole sponsorizzazioni 40 milioni di euro all'anno,...

Juventus in calo a Piazza Affari. Si esaurisce l'Effetto Ronaldo : Teleborsa, - Vendite sostenute per il titolo Juventus a Piazza Affari . Dopo i forti guadagni degli ultimi giorni, può dirsi esaurito l'effetto Cristiano Ronaldo : i bianconeri hanno ufficializzato ...