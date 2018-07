VACCINO HIV - RISPOSTA IMMUNITARIA : ORA TEST SU PIÙ PERSONE/ Un mix di ceppi di virus senza Effetti collaterali : VACCINO Hiv, RISPOSTA IMMUNITARIA: ora TEST su più PERSONE. Ultime notizie: gli scienziati sono ottimisti. “Una sfida senza precedenti”, il commento del dottor Baraouch(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 19:40:00 GMT)

Confessione shock di James Blake sugli Effetti collaterali del successo : “Ho pensato al suicidio” : La Confessione shock di James Blake arriva a qualche anno dal raggiungimento del successo. L'artista si è raccontato alla Performing Arts Medicine Association, nella sezione dedicata al tema della salute mentale e della frequenza del suicidio negli artisti più o meno giovani. La testimonianza è stata raccolta da Billboard, con tutte le dichiarazioni fatte sulla depressione e sui pensieri suicidi avuti nei primi anni di carriera. Il problemi ...

Effetti collaterali delle cure per i tumori della testa e del collo : consigli per i pazienti : Le recenti revisioni e linee guida “tumori della testa e del collo. Una guida per il paziente” della Società Europea di Oncologia (ESMO) sono state redatte in italiano per supportare i pazienti affetti da queste neoplasie. Per questo tipo di tumori vengono considerati i trattamenti eseguiti e le loro conseguenze a lungo e breve termine. La prevenzione degli Effetti collaterali nasce dalla abolizione dei fattori di rischio che sono gli stessi che ...

Effetti collaterali farmaci : pericolo da oltre 200 composti di comune utilizzo : Meglio non sottovalutare mai gli Effetti collaterali farmaci: un recente studio portato a termine dall'Università dell'Illinois, e pubblicato sul Journal of American Medical Association (come riportato dall'agenzia 'ANSA'), ha svolto un ruolo cruciale nell'inserimento di circa 200 composti farmacologici di comune utilizzo (venduti anche senza prescrizione medica) all'interno di una particolare 'lista nera'. Tali medicine, che andremo a mettere a ...

Lista nera per 200 farmaci : anche depressione tra gli Effetti collaterali : I ricercatori dell’Università dell’Illinois hanno portato a termine uno studio che ha analizzato i farmaci più comuni, riscontrando che circa 200 hanno come effetto collaterale anche la depressione. Il risultato della ricerca, pubblicato sul Journal of American Medical Association, è piuttosto preoccupante, anche perché nel mirino degli studiosi sono finiti farmaci che usiamo tranquillamente, come analgesici, antidolorifici, antiacidi, farmaci ...

Tumore al seno : terapia più corta efficace come quella standard - ma con meno Effetti collaterali : Tempi più brevi, ma stesa efficacia: nelle donne con un Tumore al seno allo stadio iniziale del tipo Her2 positivo, circa il 15% delle pazienti, la terapia prevista con l’anticorpo trastuzumab ‘accorciata’ a soli sei mesi di somministrazione ha dimostrato di avere la stessa efficacia della medesima terapia somministrata per il periodo ritenuto fino ad oggi standard di 12 mesi, ma con molti meno effetti collaterali a partire da ...

Cellule immunitarie ingegnerizzate (CAR-T) per sconfiggere i tumori : individuato al San Raffaele di Milano il meccanismo alla base degli Effetti collaterali di questa terapia : Le terapie cellulari che impiegano la tecnologia CAR-T rappresentano una vera e propria rivoluzione nella lotta ai tumori del sangue: questa tecnologia consiste nell’ingegnerizzare geneticamente alcune Cellule del sistema immunitario (per la precisione i linfociti) per renderli capaci di riconoscere ed eliminare i tumori. La straordinaria efficacia dei linfociti CAR-T è tuttavia accompagnata dal rischio di gravitossicità, tra le quali la ...

Rischi Coronarografia : controindicazioni - possibili complicanze ed Effetti collaterali : Avete in programma un appuntamento dal medico per svolgere una Coronarografia? In questo caso è possibile che si faccia sentire un po’ di ansia per via delle possibili complicazioni e dei Rischi in cui potreste incorrere nello svolgimento di questo importante esame. Ecco dunque che questo articolo mira a trarvi d’impaccio, esplorando con attenzione i possibili effetti collaterali che questo esame sulle arterie coronariche potrebbe comportare sul ...