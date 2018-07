EDOARDO VIANELLO Un' altra estate di concerti italiani Techetecheté

Roma - Festa in piazza del Campidoglio per gli 80 anni di EDOARDO Vianello : Roma rende omaggio ad uno dei suoi più illustri concittadini. Per gli 80 anni di Edoardo Vianello grande Festa nella piazza del Campidoglio . Il cantautore ha iniziato a cantare i suoi successi ...

EDOARDO VIANELLO : "Negli anni '60 bastava poco. Oggi stiamo meglio - ma nulla ci appaga. Ho avuto 3 mogli. Quella attuale ha 32 anni meno di me" : "Prezzolavo degli amici per gettonare le mie canzoni nei juke-box. Temevo di essere riconosciuto e sorpreso in flagrante 'autopromozione'! All'epoca era importante far sentire nelle spiagge brani come 'Guarda come dondolo' o 'I watussi'". A un passo dagli 80 anni, Edoardo Vianello in un'intervista rilasciata al Corriere della sera, fa un bilancio della sua carriera e vita. Ricorda gli anni in cui muoveva i primi passi nella musica, gli ...