Eclissi di Luna | perché diventa rossa e dove guardarla

Eclissi della luna rossa : “Luna - say cheese…” : Plaid, scacciazanzare, caffè… Tutto pronto per l’Eclissi di luna di venerdì sera? Ma soprattutto: vi siete organizzati per scattare foto memorabili, da condividere con noi caricandole sul Tumblr che abbiamo creato per l’occasione, lunadiluglio.tumblr.com? Perché è vero che sarà la più lunga del secolo, dunque il tempo non dovrebbe mancare, ma se ci si presenta all’appuntamento già ben preparati le chance di ottenere risultati spettacolari ...

Eclissi della Luna rossa : satanisti in cerca di gatti neri? : Domani sera è la notte dell’Eclissi della Luna rossa, l’Eclissi più lunga del XXI secolo un’ora 42 minuti e 56 secondi. Lo spettacolo in cielo è in programma venerdì 27 luglio e sarà visibile in tutta Italia, nuvole permettendo a partire dalle 21,30 fino alle 23.43. Si tratta di un Eclissi molto particolare che ha richiamato l’attenzione degli esoterici tra cui alcuni che stanno chiedendo gatti neri da sacrificare. “Che ...

Marte darà spettacolo nella notte dell’Eclissi Lunare : scenario mozzafiato grazie all’enorme tempesta di sabbia in atto sul Pianeta Rosso - tutte le INFO UTILI per osservarlo : Questo mese di luglio è come un “Natale in anticipo” per gli astronomi e gli appassionati, ma il gran finale deve ancora arrivare. Questo weekend assisteremo ad un’eclissi Lunare totale mentre Marte sarà più vicino alla Terra di quanto non lo sia stato negli ultimi 15 anni. Ecco un breve riepilogo di quando, come e cosa cercare nel cielo in questi ultimi giorni di luglio. Cosa succederà? Luglio ha già fornito le possibilità per ...

Luna - dopo la super Eclissi - dove vedere una mega mostra : Mentre gli astrofili si organizzano per osservare la magica eclissi di Luna di fine luglio, il Louisiana Museum of Modern Art di Copenhagen allestisce una delle mostre da vedere il prossimo autunno: “The Moon – ?From Inner Worlds to Outer Space” (dal 13 settembre al 20 gennaio 2019) che intreccerà 150 creazioni di arte, cinema, musica, letteratura, design, architettura e astronomia attorno, appunto, alla Luna; l’unico corpo celeste che ...

L'eclissi lunare più lunga di questo secolo è prevista per il prossimo 27 luglio per circa 1 ora e 43 minuti. L'eclisse è detta totale, parziale o di penombra se la Luna attraversa il cono d'ombra

Con i telescopi alla Casa del Fiume di Cuneo per ammirare l'Eclissi di Luna più lunga del secolo : ALICE MARINI - E' considerato uno dei fenomeni astronomici più interessanti dell'anno agli occhi dei maggiori appassionati e studiosi: l'eclissi totale di Luna, la seconda dell'anno, la più lunga del ...

Nelle 'oasi' metropolitane djset con l'Eclissi lunare : in consolle Lady Coco e Glauco di Mambro : Capita che una consolle da sola non basti e che, per dare libero sfogo alla propria creatività, si debba sconfinare nella radio e nel teatro: ecco Lady Coco , romanissima, classe 1976, mente e ...

Eclissi - conto alla rovescia per lo show : in cielo i pianeti danzano con la Luna : Occhi puntati verso il cielo per l'Eclissi di totale di Luna più lunga del secolo. Il nostro satellite nella notte tra il 27 e il 28 luglio si tingerà di rosso sangue. Il momento migliore...

Eclissi di Luna : ecco dove osservarla domani 27 luglio da Palermo e provincia : domani si potrà assistere, meteo permettendo, anche dall’Italia, all’Eclissi di Luna più lunga del secolo: per 103 minuti il satellite della Terra si tingerà di rosso. A Palermo sono stati organizzati numerosi eventi che consentiranno di ammirare il fenomeno astronomico, tra questi: dalle 20:30 è in programma ai Giardini del Palazzo Reale (ingresso da Piazza Indipendenza) l’evento organizzato in collaborazione con ...

A chi “appartiene” davvero la luna? Un esperto risolve il dilemma prima dell’Eclissi lunare totale di domani : Da quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin della missione Apollo 11 del 1969 hanno poggiato i loro piedi sul suolo lunare, altri 10 astronauti americani hanno camminato sulla luna. Ora con l’eclissi lunare totale di domani sera e l’anniversario dell’Apollo 11 del 20 luglio scorso, la luna ora è più che mai al centro dell’attenzione mediatica. Frans Von der Dunk, illustre professore di diritto internazionale aerospaziale del Nebraska College of Law, ...