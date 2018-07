Eclissi | conto alla rovescia per lo show | in cielo i pianeti danzano con la Luna

Luglio - arriva la “Luna di Sangue” : conto alla rovescia per l’Eclissi totale più lunga del secolo - grande spettacolo in tutt’Italia [INFO e DETTAGLI] : E’ iniziato il conto alla rovescia per gli appassionati del cielo: manca solo mese ad un nuovo evento astronomico, mozzafiato, imperdibile. Il 27 Luglio 2018 si verificherà l’eclissi totale di Luna, la più lunga del XXI secolo: nella notte fra il 27 e il 28 Luglio 2018 la lunghissima eclissi durerà 1 ora e 43 minuti (si ricordi che in precedenza, il 31 gennaio 2018, l’evento era durato “solo” un’ora e 6 minuti). ...