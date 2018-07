Sorteggi : Ecco il calendario di serie A : Alla prima giornata Juve in trasferta a Verona contro il Chievo, mentre il Toro riceve la Roma. Il derby della Mole alla 16esima giornata il 16 dicembre, ritorno all'Allianz il 5 maggio. Il derby di ...

Serie A - Ecco il calendario : chi affronta Cristiano Ronaldo? : E' il primo passo della Serie A 2018/2019. Tra poco conosceremo il calendario della stagione, con una curiosità in più rispetto agli anni scorsi. Tutti infatti aspettano la squadra che terrà a ...

DIRETTA : Il SORTEGGIO DEL CALENDARIO DEL CAMPIONATO DI SERIE A 2018-19 : SEGUI IL LIVE - Ecco la prima giornata : DIRETTA SORTEGGIO CALENDARIO CAMPIONATO SERIE A 2018/19 Ci siamo. Sta per iniziare alle ore 19.00, presso gli studi di Sky Sport a Milano, il SORTEGGIO del CALENDARIO del CAMPIONATO di SERIE A...

Calendario Serie A - campionato prende forma : Ecco i criteri : Calendario Serie A, finita l'attesa. Stasera alle 19 prende forma il campionato e si saprà quale stadio e avversario per il debutto di Cristiano Ronaldo in Italia. Per la sua Juventus, la caccia all'...

Serie A - domani il calendario : Ecco tutti i criteri : MILANO - Napoli , Cagliari e Frosinone cominceranno la Serie A fuori casa per indisponibilità dei relativi stadi, oggetto di lavori di adeguamento. Anche di questo si terrà conto nella compilazione ...

Coppa Italia 2018-19 – Si inizia il 29 luglio! Ecco tabellone - calendario e novità della nuova edizione [FOTO] : Definito il tabellone della Coppa Italia 2018-2019: si nizia il 29 luglio, ma i primi appuntamenti per le squadre della Serie A saranno dal 12 agosto in poi In attesa del calendario ufficiale della prossima Serie A, questa sera a Milano sono stati definiti il tabellone ufficiale e il calendario completo della Coppa Italia 2018-2019. Si inizia il 29 luglio, ma senza squadre di Serie A in campo. Apriranno, come di consueto, le formazioni di ...

Amichevoli in tv : in diretta su Sky tutte le partite dell’International Champions Cup 2018. Ecco il calendario : ICC A meno di un mese dall’inizio della Serie A di calcio, le squadre si preparano al via ufficiale della stagione 2018/2019 con le partite Amichevoli. A spiccare c’è l’International Champions Cup, il torneo riservato ai club europei, in programma dal 21 luglio in Europa, Singapore e Stati Uniti. ICC 2018 in diretta su SkySport Serie A (canale 208) La sesta edizione dell’International Champions Cup, o semplicemente ICC, ...

Estate Golfo Aranci - Ecco il calendario degli eventi : c'è anche Gianna Giannini : ' Forti del successo di questi anni " spiega il sindaco Giuseppe Fasolino " abbiamo deciso di continuare ad investire in grandi eventi e in spettacoli di qualità con un cartellone di iniziative ...

Calendario Serie A - Ecco la data della presentazione : Calendario Serie A – Ancora qualche giorno di attesa e tifosi, appassionati ed addetti ai lavori potranno conoscere il programma delle sfide calcistiche della nuova stagione. Giovedì 26 luglio si terrà, infatti, presso gli studi televisivi di SKY, la presentazione del Calendario della Serie A 2018/2019, che prenderà il via sabato 18 agosto, con i primi anticipi della stagione, per concludersi il 26 maggio 2019. Nei prossimi giorni ...

Fifa 18 Fut Champions Weekend League : Ecco il calendario ed i metodi per qualificarsi! : La FUT Champions è senza dubbio una delle novità più interessanti introdotte la scorsa stagione in Fifa 17 Ultimate Team e naturalmente è presente anche in Fifa 18. La prima Weekend League ha preso il via venerdì 6 ottobre ma già a partire dal 20 settembre è stato avviato il percorso di qualificazione. Come qualificarsi alla […] L'articolo Fifa 18 Fut Champions Weekend League: ecco il calendario ed i metodi per qualificarsi! proviene da I ...

Monsapolo - un'estate ricca di eventi. Ecco il calendario : A fine agosto torna l'immancabile Sagra della polenta a S.Egidio di Monsampolo del Tronto, giunta alla sua 48° edizione, con spettacoli musicali, comicità e la buona cucina con l'immancabile polenta,...

Mercatini - rievocazioni e tanta musica. Ecco il calendario degli eventi di Acquaviva : Dal 16 al 20 Agosto presso i giardini De Andre' ci sarà il primo 'Fort beer festival' a cura di Arcafe Srl, festa della birra a marchio Heineken che si articolerà tra musica, spettacoli ed animazione.

Serie A - Ecco il calendario : si inizia il 19 agosto : ROMA - Serie A al via il 19 agosto: la Lega di Serie A ha ufficializzato le date per la prossima stagione, confermando il via al massimo campionato alla terza settimana di agosto. L'ultima giornata è ...

Calendario Mondiali di calcio 2018 / Russia : gli orari - Ecco le partite più interessanti dei prossimi giorni : Calendario Mondiali di calcio 2018, Russia: tutte le partite in programma e gli orari. Si comincia oggi, finale a Mosca domenica 15 luglio, 64 partite in totale(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 18:39:00 GMT)