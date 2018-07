E così non ci sarà alcuna guerra di dazi tra Ue e Usa

“Il tempo passa…”. Michelle Hunziker - così non l’abbiamo davvero mai vista : Michelle Hunziker, oggi, ha una famiglia da ‘cartolina’. Viene questa impressione a guardare gli scatti social della svizzera più amata d’Italia in vacanza con le figlie piccole, Sole e Celeste, e il marito Tomaso Trussardi. La family al momento è sul lago di Garda. Relax al massimo, ma Michelle deve aver avuto un attacco di nostalgia. Deve aver pensato al passato in questi giorni, quando era lei la piccola di casa tra ...

La turista scavalca le transenne per farsi un selfie - ma la guardia reale non perdona. E la donna invadente finisce così : Il video è stato girato in Inghilterra e, postato sui social, è diventato virale in pochi giorni. Mostra una turista cinese che, dopo aver scavalcato le transenne che separano la folla, prova a fare un selfie con il castello di Windsor sullo sfondo. La donna però ostacola il passaggio di una guardia reale inglese. Il militare non si scompone e la spingevia continuando la sua marcia come se niente fosse L'articolo La turista scavalca le transenne ...

Juventus - Emre Can : 'CR7 in Italia? Gli altri club non sono così felici' : Su CR7 , Emre Can dice: ' Giocare con un calciatore come Cristiano Ronaldo , forse il migliore al mondo, è fantastico. Basta vedere quello che ha fatto e tutti i gol che ha segnato negli ultimi anni. ...

Mourinho sbotta : “così lo United non è da titolo” : “Così com’è il Manchester United non è da titolo”. A Josè Mourinho non basta la campagna acquisti fin qui fatta (Fred e Dalot) e dice di “non avere una rosa all’altezza di Liverpool e Chelsea. Servono rinforzi se vogliamo lottare per il titolo”. Parlando in conferenza stampa a Los Angeles, in occasione del torneo Icc, lo ‘Special One’ ha spiegato che i Red Devils sono incompleti e cos’ ...

Mourinho : "così lo United non è da titolo" : Lo dice chiaro e tondo: 'Così com'è il Manchester United non è da titolo'. A Josè Mourinho non basta la campagna acquisti fin qui fatta, Fred e Dalot, e dice di 'non avere una rosa all'altezza di ...

Calciomercato Manchester United - Mourinho : 'così la squadra non è da titolo - servono rinforzi' : In Inghilterra è certamente il Liverpool la regina del mercato, con gli arrivi di Alisson, Keita, Fabinho e Shaqiri. Il Manchester City ha risposto con Mahrez, mentre Jorginho è stato il primo ...

Fermare i populisti. “Con l’anti parlamentarismo non si scherza : le dittature cominciano così”. Parla Tajani : Roma. “Se c’è un’opposizione? Se lo chiedono in parecchi e la risposta è sì, c’è”, dice al Foglio Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo e vicepresidente di Forza Italia. “Deve strutturarsi e migliorare il proprio assetto, anche se non è facile quando c’è un partito alleato, la Lega, che

Bari - tre arresti per caporalato - le vittime al telefono : 'La vita non è così' : Tre arresti e più di un milione di euro di beni sequestrati. E' il bilancio dell'operazione 'Macchia nera' della Guardia di finanza di Bari contro il caporalato in agricoltura. In manette, un '...

Decreto Dignità : non si combatte così il precariato : Rappresentano un segnale pericoloso di politica anti-industria e anti-impresa per grandi, piccole e medie imprese e lavoratori che, nonostante le difficoltà, continuano a credere nel sistema Italia. ...

Ohlen : "BioWare condizionata negativamente da EA? Non è mai stato così" : Dopo 22 anni all'interno di BioWare, James Ohlen ha annunciato l'addio alla compagnia appena una decina di giorni fa. Tra i lavori di Ohlen troviamo Anthem, Knights of the Old Republic, Star Wars: The Old Republic e il franchise di Dragon Age. Chi meglio di lui può parlarci dell'attuale situazione della software house e del rapporto con EA?Si parla spesso di una BioWare rovinata da EA, di un team che ha perso la propria anima RPG per venire ...

SCUOLA/ Concorso presidi : tutto (o quasi) il potere ai test - ma in Europa non si fa così : Ieri è cominciato il Concorso dirigenti con la prova preselettiva basata sui test. Eppure, nei paesi più avanzati che guida le scuole viene scelto diversamente. ROSSELLA VIACONZI(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ presidi, istruzioni per evitare l'errore di Napoleone III, di E. ContuSCUOLA/ Qual è il compito del preside oggi?, di E. Delfino

Pentathlon - Europei 2018 : Italia - così non va. Che regresso da Rio 2016 - azzurri sempre comprimari : Finora la stagione del Pentathlon moderno per l’Italia è stata deludente: nelle prove individuali (specialità olimpiche) è arrivato solo un podio in Coppa del Mondo per mano della solita Alice Sotero. Per il resto è stato buio pesto: a confermare questa tradizione negativa gli Europei senior conclusi oggi in Ungheria. L’argento odierno della staffetta mista non cancella una rassegna continentale davvero grigia per gli azzurri. Nelle ...

Non solo Hollywood : Los Angeles è un mix di wellness - moda - natura e avanguardie - da scoprire così : Non solo Hollywood , baby, qui puoi fare anche degli ottimi safari alla ricerca del vintage perfetto e diventare una vera, coolissima esperta di scienza hip hop in puro stile West Coast!

Una svedese per la Juventus - Petronella Ekroth : un difensore così sexy non si era mai visto! [GALLERY] : Petronella Ekroth la bellissima nuova calciatrice della Juventus, che giocherà nel ruolo di difensore Bella, sportiva, simpatica e che sa giocare a calcio. No, non è l’identikit della donna perfetta, ma il ritratto di Petronella Ekroth, nuovo acquisto della squadra femminile della Juventus. La 29enne svedese è il rinforzo per la difesa di cui le bianconere avevano bisogno. Approdata a Torino solo da qualche giorno, la 29enne ha ...