“Dov’è il tuo utero?” Choc dal ginecologo per una futura mamma di 27 anni

(Di giovedì 26 luglio 2018) Una storia incredibili che arriva da Chieti. Protagonista unadi 27. Arrivata in ospedale per un controllo di routine si è sentita respingere dalla ginecologa. Lei, per tutta risposta, ha subito contattato le forze dell’ordine che immediatamente sono intervenute sul posto per capire quanto fosse accaduto. E qui la sorpresa: la ginecologa si sarebbe rifiutata di visitarla per via della condizioni fisiche della donna: troppo grassa. «Ho intenzione di andare fino in fondo: presenterò denuncia in caserma. Non è tollerabile quello che mi è successo. Sono arrivata al consultorio intorno alle 9.20, accompagnata da mia cugina – racconta la giovane madre -. Quando è arrivato il mio turno, mi sono seduta di fronte alla dottoressa e le ho detto che ero lì per una visita. Era presente anche un’assistente. La dottoressa ha subito reagito in modo stizzito: sei troppo grassa, ...