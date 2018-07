Doppio colpo Lazio | ecco Correa e Badelj

Genoa - non sol Favilli : possibile Doppio colpo in giornata : Genoa, un doppio colpo in arrivo per Ballardini, Perinetti sta lavorando alacremente sul mercato per soddisfare le richieste del tecnico Il Genoa accelera. Nel pomeriggio il ds del club ligure Perinetti ha avuto un incontro con la Juventus per discutere dell’affare Favilli. Il centravanti, secondo quanto rivelato da Skysport, sarebbe ad un passo dal sì definitivo al Grifone. Ma questa sembra non essere l’unica trattativa in ...

Frosinone - prove di Doppio colpo dal Cagliari : Frosinone molto attivo sul mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport , dal Cagliari possono arrivare Sau e Capuano . Trattative in corso per il doppio colpo.

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Roma e Inter show - Doppio colpo Sampdoria - mossa del Genoa : Calciomercato sempre più nella fase caldissima, ecco tutte le trattative del giorno. L’Atalanta al lavoro per la prossima stagione, importanti movimenti in entrata ed uscita. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha chiuso una trattativa per il centrocampo, un rinforzo super per Gasperini, stiamo parlando dell’ex Milan Pasalic, accordo totale raggiunto con il Chelsea in prestito con diritto di riscatto, anche il calciatore si è deciso ...

Calciomercato Frosinone - asse caldissimo con l’Udinese : Doppio colpo in arrivo dal club bianconero : Il club del presidente Stirpe ha in mente di piazzare un doppio colpo dall’Udinese, in arrivo Halfredsson e Scuffet per la porta Frosinone attivissimo sul mercato, il club del presidente Stirpe ha messo nel mirino due nuovi giocatori per rinforzare la rosa a disposizione di Longo. asse caldissimo con l’Udinese, club da cui i laziali vorrebbero prendere Halfredsson e Scuffet, che andrebbe a fare coppia con Sportiello dopo le ...

Manchester United - Mourinho tenta il Doppio clamoroso colpo : Sta lavorando a un doppio colpo il Manchester United che punta a Robert Lewandowski e Thiago Alcantara del Bayern Monaco. E’ quanto sostiene il britannico ‘Independent’ secondo il quale le trattative tra i due top club stanno andando avanti, ma sullo sfondo la squadra di José Mourinho continua a cullare il sogno di portare all’Old Trafford il gallese Gareth Bale anche se la partenza di Zidane e l’arrivo sulla panchina del Real Madrid di ...

RIVERDALE/ Anticipazioni 18 luglio 2018 : Doppio colpo di scena nel finale di stagione! : RIVERDALE, Anticipazioni del 18 luglio 2018, in prima Tv su La5. Grazie ad un video si scopre finalmente chi ha ucciso Jason. Archie però dovrà assistere ad una tragedia.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 09:24:00 GMT)

Bologna - Doppio colpo per le fasce? Bigon attivissimo : le ultime novità : Bologna vicino a completare l’acquisto del sostituto di Masina, ma non solo, gli esterni in arrivo potrebbero essere ben due Federico Mattiello è ad un passo dal Bologna. Secondo le ultime indiscrezioni, svelate da Sportmediaset, il terzino che nella passata stagione ha giocato alla Spal, è in procinto di firmare un nuovo contratto col club felsineo. Quello di Mattiello potrebbe però non essere l’unico colpo in fascia per il ...

Calciomercato Juventus - Marotta fa la spesa a Madrid : altro Doppio colpo dopo CR7 : Spettacolo Juventus sul Calciomercato, i bianconero stanno costruendo una squadra pazzesca per il tecnico Massimiliano Allegri. dopo i colpi Cancelo e Emre Can, i bianconeri hanno chiuso la trattativa di Calciomercato del secolo, è arrivato Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo. E’ finita? Macchè. --In attesa di concludere qualche trattativa in uscita, anche importante (Alex Sandro ed almeno uno tra Higuain e Dybala più Rugani), la ...

Barcellona - Doppio colpo in casa Chelsea : occhi su Kantè e Willian : Il Barcellona studia il doppio colpo in casa Chelsea: la dirigenza catalana ha messo gli occhi su Kantè e Willian per rinforzare la rosa Il Barcellona non può lasciarsi sfuggire l’occasione: con il Real Madrid ‘indebolito’ dalla cessione di Cristiano Ronaldo, è ora di piazzare gli ultimi colpi di mercato per puntellare la rosa e aumentare il gap con gli storici rivali. La dirigenza catalana avrebbe individuato nelle ...

Napoli - Di Maria-Benzema : Doppio colpo in risposta a CR7 : DI Maria-Benzema- Aurelio De Laurentiis si prepara alla fase calda del mercato estivo Dopo avere accolto Cristiano Ronaldo con il tweet: “Welcome Cristiano. Più sale e più pepe…”, il presidente partenopeo sarebbe pronto ad intervenire sul mercato per regalare ad Ancelotti un doppio colpo in risposta l’affare CR7-Juventus. DI Maria-Benzema, PERCHÉ SI PUÒ SOGNARE? Ancelotti […] L'articolo Napoli, Di Maria-Benzema: ...

Frosinone - Doppio colpo in arrivo per la retroguardia di Longo : Frosinone vigile sul mercato alla ricerca di innesti per rafforzare la difesa di mister Longo: le ultime sulle trattative Frosinone alle prese con la campagna di rafforzamento della rosa in vista della prossima stagione che giocherà in Serie A. La difesa va completata, d’altra parte ci sarà da fare i conti anche con Cristiano Ronaldo, servono rinforzi e Capozucca sta per mettere a segno due acquisti in tal senso. Il primo è quello di ...

Calciomercato Genoa - Doppio colpo da urlo di Preziosi - ma non è finita qui : si tratta con il Monaco per un centrocampista : Genoa scatenato sul mercato, il presidente Preziosi ha chiuso le trattative per portare Mazzitelli e Romulo in rossoblu. Si tratta anche Meité con il Monaco Genoa scatenato in questa fase di mercato, ...