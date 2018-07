Donald Trump e Vladimir Putin si vedranno nel 2019

Usa - Donald Trump : dazi sulle auto se l’Europa non cambia : Usa, Donald Trump: dazi sulle auto se l’Europa non cambia Usa, Donald Trump: dazi sulle auto se l’Europa non cambia Continua a leggere L'articolo Usa, Donald Trump: dazi sulle auto se l’Europa non cambia proviene da NewsGo.

Perché Matteo Salvini e Donald Trump fanno errori su Twitter? : Foto LaPresse – Stefano Porta “C’è una sola cosa al mondo peggiore del far parlare di sé, ed è il non far parlare di sé”. Questa frase, pronunciata dal personaggio di Oscar Wilde, Dorian Gray, potrebbe riassumere l’atteggiamento social di molti politici come Salvini e Trump. In realtà non è proprio così, o almeno, è un po’ più complesso. Ci si chiede in effetti come sia possibile che personaggi mediaticamente molto attenti come Matteo ...

USA - Rouhani mette in guardia Donald Trump : ...

MLS – Ibrahimovic fa tremare anche… Donald Trump : “fortunati che non sia qui da 10 anni o sarei già presidente USA” : Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di sè negli USA: le ultime dichiarazioni dello svedese, sulla sua candidatura come presidente USA, sono diventate virali Zlatan Ibrahimovic fa sempre parlare di sè, a qualsiasi latitudine del mondo calcistico giochi. Arrivato in MLS pochi mesi fa, il campione svedese ha già messo a segno 12 gol in 15 partite, dimostrandosi come sempre un grande trascinatore. L’ultima rete l’ex bomber di ...

Donald Trump - “alla Casa Bianca non c’è più musica. È il primo presidente del tutto indifferente alle arti”. La tesi di Dave Eggers : Donald Trump è il primo presidente statunitense totalmente indifferente alle arti. Questa la tesi contenuta in un ricco e illuminante articolo scritto da Dave Eggers, pubblicato qualche settimana fa dal New York Times, e passato sotto silenzio tra le testate europee ed italiane. Lontano da facili prese di posizione ideologiche e precostituite, Eggers ha compiuto una banale e semplice conta su quanti artisti Trump ha invitato alla Casa Bianca in ...

Hassan Rohani a Donald Trump - "Non giochi con la coda del leone - o se ne pentirà" : "Non giochi con la coda del leone, altrimenti se ne pentirà": il presidente iraniano Hassan Rohani ha usato oggi questa espressione (l'equivalente di 'scherzare col fuoco') per mettere in guardia il presidente Usa Donald Trump contro le sue politiche ostili nei confronti dell'Iran."Signor Trump, - ha detto Rohani parlando ad un incontro con gli ambasciatori iraniani - noi siamo uomini d'onore e coloro che hanno garantito la sicurezza ...

Donald Trump contro l'ex legale Michael Cohen : "Inconcepibile registrare un cliente - è inaudito" : Un audio di appena due minuti in cui Donald Trump, due mesi prima delle elezioni presidenziali, discute con il suo avvocato personale il pagamento a una modella di Playboy. Soldi per comprarne il silenzio su una presunta relazione con il futuro presidente Usa. La conversazione è stata registrata segretamente dallo stesso legale, Michael Cohen, ed è ora in mano all'Fbi. Non sarebbe l'unico dialogo 'rubato' al tycoon, visto che gli ...

Usa - ex legale registrò Donald Trump che discuteva del pagamento del silenzio di una ex modella di Playboy : Quattro mesi fa i suoi uffici erano stati perquisiti dall’Fbi su ordine Robert Mueller, il procuratore speciale che indaga sul Russiagate, Ma l’ex legale personale di Donald Trump, Michael Cohen, fu anche rimborsato dall’inquilino della Casa Bianca per aver pagato Stormy Daniels, la pornostar che ha rivelato di aver avuto un rapporto sessuale con il presidente. Oggi il New York Times svela che Cohen ha registrato segretamente una ...

Stati Uniti - Donald Trump pronto a imporre dazi su tutti i prodotti cinesi : La Repubblica popolare ha un surplus negli scambi con gli Usa di circa 375 miliardi di dollari, e fin dalla campagna elettorale Trump aveva detto di volerlo ridurre

Donald Trump sui tassi : 'Non contento dei rialzi'. Mercati agitati : Finora la banca centrale americana ha alzato due volte i tassi da inizio anno e nei giorni scorsi il numero uno Jerome Powell dinanzi al congresso ha indicato che l'economia a stelle e strisce è in ...

Non lasciate «all’oscuro» Donald Trump : Sì, l’impianto elettrico può saltare anche alla Casa Bianca. Almeno per qualche secondo le cose che quotidianamente accadono ai comuni mortali possono annoiare anche la vita dei più importanti della Terra. In questo caso il presidente americano Donald Trump. È successo durante una riunione, lo scorso 17 luglio, con un gruppo di deputati all’interno dello Studio Ovale, quando il capo dello staff del presidente John Kelly ha spento ...

Donald Trump contro l’Ue per la multa a Google : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (Photo by Drew Angerer/Getty Images) Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha criticato aspramente la multa record da 4,3 miliardi di euro (5 miliardi di dollari) che l’Unione europea ha inflitto a Google per la posizione predominante di Android. Secondo Trump l’Ue ha voluto colpire gli Usa attraverso un’azienda (Alphabet, la holding che controlla Google) che batte bandiera a stelle ...

Donald Trump attacca anche la Fed : Il presidente Donald Trump attacca anche la Fed. Il tycoon ha dichiarato di non essere ”non contento” del rialzo dei

Perché Donald Trump non merita ancora la sufficienza piena : i voti dopo 20 mesi di governo : L'approccio manicheo non puo' essere la chiave per interpretare realta' complesse in nessun campo, tantomeno in politica dove la passione e' un elemento di base che polarizza i sentimenti ed ...