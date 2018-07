Don Matteo 10 | settima puntata il 26 luglio | la replica

Don Matteo 10 - quinta puntata in replica il 19 luglio : anticipazioni : Sesto appuntamento con le repliche di Don Matteo 10, la decima stagione della fiction campione di ascolti di Rai1, giovedì 19 luglio alle 21.25: due nuovi casi attendono il prete detective e il maresciallo Cecchini. Terence Hill, la carriera di Mario Girotti dagli inizi a Trinità fino a Don Matteo 1951 - Vacanza col gangster: è il primo film di Mario Girotti. All’epoca dodicenne, è diretto dal ...

Don Matteo 10 - settima puntata il 25 febbraio : la replica : Passa il tempo ma con Don Matteo si va sempre sul sicuro. Terence Hill e Nino Frassica tornano con un doppio episodio giovedì 26 luglio alle 21.20 su Rai1. Questa volta il detective in abito talare se la dovrà vedere con un misterioso caso di avvelenamento e con una strana aggressione. Come di consueto il suo acume e la sua profonda conoscenza dell’animo umano gli consentiranno di fare luce sui due casi ma soprattutto Don Matteo sarà di ...

Don Matteo 10 Anticipazioni : stasera 26 luglio 2018 - il settimo appuntamento : Nei due episodi di oggi, Don Matteo si troverà davanti ai casi di una giovane attrice promettente in coma e a quello di un ragazzo aggredito in un sottopasso.

Don Matteo 10/ “Piccole stelle” - la replica della serie interpretata da Terence Hill : trama e anticipazioni : Don Matteo 10, “Piccole stelle” è il titolo della replica della serie che andrà in onda questa sera su Rai1 ed è interpretata da Terence Hill: trama e anticipazioni.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:58:00 GMT)

Ascolti tv - Don Matteo in replica piace a 2 - 7 milioni di spettatori : Ascolti tv, Prime time Don Matteo 10, in replica su Rai1, si è aggiudicato la vittoria della prima serata con 2 milioni 690 mila spettatori e uno share del 14.41% nel primo episodio e 2 milioni 347 mila con il 15.68% nel secondo. Su Canale 5 il Wind Summer Festival ha ottenuto 2 milioni 18 mila spettatori con il 12.82%. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Italia 1 il film 22 minutes che ha raccolto 1 milione 341 mila spettatori ...

Ascolti TV | Giovedì 19 luglio 2018. Don Matteo in replica al 15% - il Wind Summer Festival al 12.8% : Ilary Blasi Su Rai1 Don Matteo 10 ha conquistato 2.517.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 Wind Summer Festival ha raccolto davanti al video 2.018.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 Rosewood ha interessato 977.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 22 Minutes ha catturato l’attenzione di 1.341.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Era d’Estate ha raccolto davanti al video 923.000 spettatori pari ad uno ...

Don Matteo 10/ Anticipazioni 26 luglio : Margherita lascia Gualtiero e si gode la libertà (Replica) : Don MATTEO 10 torna in onda giovedì 26 luglio, in prima serata su Raiuno con la replica degli episodi dal titolo "Piccole stelle" e "Cam Mom". Ecco le Anticipazioni(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 22:50:00 GMT)

Giacomo Ferrara guest star in Don Matteo 10 tra incidenti e matrimoni : anticipazioni 19 luglio : Due nuovi episodi in replica oggi su Rai1 per Don Matteo 10 con una guest star d'eccezione ovvero Giacomo Ferrara. Il giovane attore rivelazione di questi ultimi anni e volto noto per il suo ruolo in Suburra La Serie, sarà il "caso" della nuova puntata della fiction con Terence Hill in onda oggi, 19 luglio, su Rai1 dalle 21.20 circa. Dismessi i panni di Spadino e dimenticata l'educazione zingara, Giacomo Ferrara si ritroverà in un letto di ...