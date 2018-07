Domani l’Eclissi lunare totale | ecco le credenze e le superstizioni di diverse culture

meteoweb.eu

: Domani arriva l’#eclissilunare : attesa per la #Luna rossa più lunga del secolo. Il fenomeno visibile anche dall’It… - RaiNews : Domani arriva l’#eclissilunare : attesa per la #Luna rossa più lunga del secolo. Il fenomeno visibile anche dall’It… - zaiapresidente : Domani notte ci sarà un'eclissi di luna rossa che durerà 100 minuti. La si potrà vedere anche da Padova ed Asiago,… - pikadae_ : RT @yanjunie_5_: Giorno 372 senza comeback degli EXO Oggi/domani potrebbe essere il grande giorno in cui annunciano quando finalmente l'ag… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) La luna attraverserà l’ombra terrestre nella notte tra, 27 luglio, e dopoper dare origine all’eclissipiù lunga del secolo. Si tratta di un normale fenomeno astronomico, ma nonostante questo sono in molti a conferirle un significato mistico. Secondo una superstizione popolare sulla “Luna di sangue”, appellativo che il satellite si è guadagnato grazie al colore arancione-rossastro che assume durante l’evento,è il tempo che esalta i poteri esoterici, quando demoni e altri mostri vagano liberamente per il mondo. Molteantiche, come gli Inca nell’attuale Colombia, associavano le eclissi lunari ai miti di un giaguaro che attaccava brutalmente la luna e la divorava. Gli Inca avrebbero urlato alla “Luna di sangue” e scagliato lance nella sua direzione per spaventare il mostro. Analogamente, gli antichi Mesopotamici vedevanocome il ...