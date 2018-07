“Domani cambia tutto” La notizia che non piace agli italiani che vanno in vacanza

caffeinamagazine

: RT @NillyVanessa: perchè io..... credo che c’è sempre un domani e che quando arriva tutto cambia....... #buongiorno #felicità #MeglioAvere… - WifeDesperate : RT @NillyVanessa: perchè io..... credo che c’è sempre un domani e che quando arriva tutto cambia....... #buongiorno #felicità #MeglioAvere… - NillyVanessa : perchè io..... credo che c’è sempre un domani e che quando arriva tutto cambia....... #buongiorno #felicità… - GiovanniRoi : Il Film 'Prima di domani' consente di comprendere che la vita non cambia nell'agire ogni giorno come pensiamo di fa… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Dopo che la Corte d’Appello di Roma ha stabilito che il sistema costituirebbe una violazione di un brevetto della Craft – azienda di Greve in Chianti – e che va rimosso dalla rete autostradale, Autostrade per l’Italia ha fatto sapere che sarà “immediatamente sostituito con un nuovo sistema diverso da quello attuale”.Il sistema, “in funzione sulle strade dal 23 dicembre 2005”, si legge sul sito della Polizia, stabilisce la velocità media di un veicolo. “Realizzato nel rispetto delle più severe norme sulla tutela della privacy e sicurezza informatica, il controllo automatico della velocità permette di impiegare le pattuglie della Stradale in altri servizi” si ricorda, tra cui attività di soccorso, rilevo di incidenti, controllo sul trasporto di merci pericolose.Adesso arriva il nuovo sistema. Domani il debutto. Il nuovo sistema ...