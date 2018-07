: Altro che dignità, questo è un decreto pieno di brutte sorprese. Pagano le famiglie, che saranno colpite dai rincar… - maumartina : Altro che dignità, questo è un decreto pieno di brutte sorprese. Pagano le famiglie, che saranno colpite dai rincar… - TelevideoRai101 : Dl Dignità: sì proposta Pd su indennità - lefty749 : RT @lucapasto71: Il governo non sostiene la proposta: la distanza fra promesse e fatti. L’emendamento per ampliare le tutele dei lavoratori… -

Ok delle commissioni Finanze e Lavoro della Camera aPd di aumentare leper licenziamento ingiustificato in caso di conciliazione tra datore e lavoratore. Parere favorevole da relatore e governo.Le mensilità passano dal minimo di 2 al massimo di 18, a minimo 3 e massimo 27. "PassaPd, continua la battaglia per correggere i pericoli del 'dl disoccupazione'", dice il segretario Pd Martina. "Abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo proposti" commenta Serracchiani,capogruppo Dem in commissione(Di giovedì 26 luglio 2018)