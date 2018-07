Dl dignità : Pd Veneto - ritirare il 'decreto disoccupazione' : Padova, 26 lug. (AdnKronos) - "Uniti per chiedere il ritiro immediato del ‘decreto disoccupazione’". Il segretario regionale del Pd Veneto, Alessandro Bisato, ribattezza così il provvedimento del ministro del lavoro Di Maio e fa un appello a tutte le forze sociali, ai sindacati, alle associazioni di

Dl dignità : Pd Veneto - ritirare il ‘decreto disoccupazione’ : Padova, 26 lug. (AdnKronos) – “Uniti per chiedere il ritiro immediato del ‘decreto disoccupazione'”. Il segretario regionale del Pd Veneto, Alessandro Bisato, ribattezza così il provvedimento del ministro del lavoro Di Maio e fa un appello a tutte le forze sociali, ai sindacati, alle associazioni di categoria e ai parlamentari veneti per un lavoro comune per cancellare uno dei “provvedimenti più assurdi che a ...

Dl dignità : Pd Veneto - ritirare il ‘decreto disoccupazione’ (2) : (AdnKronos) – “In questa situazione – rimarca il segretario Veneto – il governo dovrebbe muoversi per favorire l’occupazione, non per contrarla. Invece ha scelto una presa di posizione ideologica. Il decreto assicura maggiori garanzie formali che gli imprenditori aggireranno semplicemente evitando di assumere personale e non rinnovando i contratti a tempo determinato in essere. O, peggio, potrebbero impaurirsi ...

Dl dignità : Zoppas (Confindustria Veneto) - mancata flessibilità crea più disoccupazione : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – “Accogliamo di buon grado l’apertura del viceministro Massimo Garavaglia ad intervenire sul Decreto dignità. Confindustria Veneto, fin dalla nascita di questa proposta legislativa, aveva messo in guardia ‘ in maniera unanime ed in linea con Confindustria nazionale – le criticità, i rischi imprenditoriali e soprattutto le negative conseguenze occupazionali legate all’applicazione ...

Di Maio al Veneto - si valuti il Dl dignità dopo le modifiche : La Lega risponderà alle critiche degli imprenditori veneti 'coi fatti'. Lo assicura il viceministro dell'Economia in quota Lega, Massimo Garavaglia, che replica ai giornalisti che gli chiedono se il partito intenda raccogliere le sollecitazioni contro il provvedimento arrivate dagli industriali del Nord ...

Dl dignità : Assindustria Venetocentro - senza modifiche perdita occupati e investimenti (2) : (AdnKronos) – Oltre 600 imprenditori e manager delle risorse umane hanno affollato il doppio appuntamento. Una partecipazione ampia, che misura l’esigenza di capire come la nuova normativa inciderà nell’organizzazione quotidiana del lavoro in azienda, con la preoccupazione per i costi aggiuntivi, l’incertezza, le nuove rigidità e il rischio di contenziosi. Ad aprire i lavori sono stati, a Treviso, il Presidente di ...

Dl dignità : Assindustria Venetocentro - senza modifiche perdita occupati e investimenti (4) : (AdnKronos) – Questo decreto insomma, concludono Finco e Piovesana, “riporta le lancette della normativa ad un tempo e ad un lavoro che non ci sono più. E cancella in un sol colpo un percorso riformista bipartisan, quello di Marco Biagi, di Tiziano Treu, Maurizio Sacconi e del Jobs Act, che in questi anni ha valorizzato e disciplinato tutte le forme di lavoro, anche temporanee, che prima ricadevano invece nel lavoro nero. ...

