Dl dignità : Franceschi (Grafica Veneta) - senza modifiche meno posti di lavoro : Padova, 26 lug. (AdnKronos) – “E’ ora di mettere da parte le polemiche che non producono nulla, di finirla con i proclami alla Renzi e di cominciare seriamente ad operare per costruire qualcosa di nuovo. Sono iniziate le audizioni delle parti sociali e c’è la seria possibilità di migliorarlo ascoltando le proposte delle categorie economiche. Come è stato formulato porta effettivamente una diminuzione dei posti di lavoro, ...

