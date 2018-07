Dl Dignità | Di Maio | non voglio fare ‘Jobs Act 2 | la vendetta’ | bastato il primo2

Di Maio : "Fermare il dl Dignità?Dovranno passare sul mio corpo" : "Chi vuole fermare il dl dignità dovrà passare sul mio corpo": così ha dichiarato il Ministro del Lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio al Mise. "Sta nascendo un decreto dignita' 2.0 ancora piu' forte - ha aggiunto -. Tutto procede secondo cronoprogramma, ritardo e' dovuto a normale dinamica parlamentare". Segui su affaritaliani.it

Roma, 26 lug. (AdnKronos) – "Gli italiani mi hanno detto di cominciare a licenziare il Jobs Act , non di farne un altro". A dirlo è il ministro del Lavoro e Sviluppo economico, Luigi Di Maio. "La ricetta che si sta proponendo contro il decreto Dignità è il 'Jobs Act 2, la vendetta' e io non voglio fare il 'Jobs Act 2, la vendetta, perché basta il primo che ha massacrato le famiglie"

Roma, 26 lug. (AdnKronos) – "Se si fissa una votazione in diretta tv, significa che quel giorno si vota" e "non ci sarà bisogno della fiducia". A dichiararlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti al termine dell'incontro sui rider. Lo slittamento alla prossima settimana "è una buona notizia": "abbiamo dato più respiro al dibattito

Roma, 25 lug. (AdnKronos) – 'Il decreto dignità è ormai rinnegato anche dallo stesso Di Maio. Dinanzi alle critiche degli imprenditori veneti si è giustificato spiegando che il provvedimento sarà modificato in Parlamento e soltanto al termine si potrà dare un giudizio". Lo scrive sul suo blog Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. "Noi -aggiunge- il giudizio lo abbiamo dato subito ed è di

La Lega risponderà alle critiche degli imprenditori veneti 'coi fatti'. Lo assicura il viceministro dell'Economia in quota Lega, Massimo Garavaglia, che replica ai giornalisti che gli chiedono se il partito intenda raccogliere le sollecitazioni contro il provvedimento arrivate dagli industriali del Nord

Il Decreto Dignità Di Maio slitta ad agosto : Finisce al 30 luglio nell’Aula della Camera l’inizio dell’esame del dl Dignità. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di

La piaga del lavoro precario non guarirà col decreto Dignità di Luigi Di Maio. Ecco perché : I rapporti a termine continuano a crescere. E con la legge presentata dal ministro 5 Stelle la situazione cambierà ben poco Due ragazzi su tre non sanno cosa sia un contratto "

Le prime grane industriali di Di Maio svelano i limiti del decreto Dignità : Mentre il Parlamento discute del decreto dignità e prende tempo per limarne alcune angolature, il ministro dello Sviluppo economico affronta il primo caso di impresa che vuole delocalizzare da quando il nuovo governo si è insediato. Oggi pomeriggio Luigi Di Maio ha incontrato i rappresentanti di Bek

Decreto Dignità - Renzi contro Di Maio : “Ministro del Lavoro? No della disoccupazione” : “Tutti a discutere su come deve essere l’indennità per i licenziamenti, su come deve essere il parere dell’opposizione su come deve essere questo o quel comma. Questo Decreto ha una storia incredibile. Hanno fatto un Decreto perché c’era necessità e urgenza e poi lo fanno iniziare a ottobre. Poi lo hanno cambiato in corso d’opera, poi nella relazione c’è scritto che si perdono 80 mila posti di lavoro. E cercano di cambiare ...

Roma, 24 lug. (AdnKronos) – A proposito dell'emendamento sulle tutele risarcitorie per i lavoratori ingiustamente licenziati, il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha compiuto "un'operazione strumentale. Il vero tema di oggi è uno e uno solo: le imprese stanno già licenziando da quando entrato in vigore questo decreto, questo è il vero tema che ci preoccupa". Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano

"Il Decreto dignità l'hanno fatto in urgenza e invece partirà a ottobre, l'hanno cambiato in corso d'opera, ma soprattutto nella relazione scrivono che con quelle misure si perderanno 80mila posti di lavoro in 10 anni. Quello non è il Decreto dignità, è il Decreto disoccupazione. Di Maio non è il ministro del lavoro, è il ministro della disoccupazione", dichiara Renzi durante una diretta Fb.

La piaga del lavoro precario non guarirà col decreto Dignità di Luigi Di Maio. Ecco perché : Già, ma come? Politica industriale e intervento pubblico diretto, sia come volano a investimenti privati che per potenziamento del welfare che è esso stesso parte di un'economia "forte": sono questi ...