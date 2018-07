Dl dignità : Confcommercio Vicenza - penalizzante per il terziario : Vicenza, 26 lug. (AdnKronos) – “Il ‘decreto dignità’ è fortemente penalizzante per le aziende del terziario di mercato”. E’ la sintesi del sentiment degli imprenditori del commercio del turismo e dei servizi, chiamati a raccolta da Confcommercio Vicenza, presso il Centro Formazione Esac, per analizzare punto per punto il provvedimento. L’unanimità con la quale il verdetto sfavorevole è stato espresso dà ...

Dl dignità : Confcommercio Vicenza - penalizzante per il terziario (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Questo vale ancor di più per il comparto che rappresentiamo, caratterizzato dall’alternanza tra picchi di attività e momenti di stasi, determinati da più fattori. Il lavoro per gran parte delle nostre aziende risente, ad esempio, della presenza o meno di manifestazioni locali, come mostre e fiere, che portano a incrementi temporanei d’attività; dell’andamento meteorologico, che ...

Dl dignità : Confcommercio Vicenza - penalizzante per il terziario (3) : (AdnKronos) – “Confcommercio nazionale, facendosi portavoce delle Associazioni locali, ha già presentato alle Commissioni parlamentari la lista delle auspicate modifiche al decreto. Le principali sono l’eliminazione delle causali ‘tecnico, organizzative, produttive’ che possono innescare facili contestazioni; l’introduzione di clausole che salvaguardino ciò che è già stato stabilito nei contratti di ...

Dl dignità - Confcommercio non ancora soddisfatta ma approva stralcio staff leasing : Teleborsa, - Confcommercio accoglie con prudenza le novità sul Dl Dignità che il governo sta mettendo a punto , il vicepremier Luigi Di Maio ha annunciato che dovrebbe tenersi oggi il Consiglio dei ...

