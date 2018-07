Dl dignità | Berlusconi | Salvini lo blocchi Lui | non blocco nulla

Berlusconi : “Governo più a sinistra della Storia - finirà presto”. A Salvini : “Blocchi decreto dignità”. Il vicepremier : “No” : Il governo Lega-M5s, “il più sbilanciato a sinistra della Storia”, del Paese “non è in grado di governare” ed è destinato a finire nel giro di poco tempo. Per questo Forza Italia è destinata a tornare alla guida del Paese. Silvio Berlusconi tenta il rilancio e annuncia una “nuova discesa in campo“: “Io considero quello di oggi come un nuovo inizio – ha detto il leader azzurro incontrando a Roma ...

Berlusconi : 'Governo Conte mediocre e peggiorerà. Salvini blocchi il dl dignità' : Un'Europa capace di una politica estera e di difesa comune perché consapevole di essere portatrice di valori e interessi comuni. Un grande spazio di libertà, governato dai cittadini, e non una ...

Morto Sergio Marchionne - Silvio Berlusconi : “Mi sarebbe piaciuto vederlo alla guida del Paese - avrebbe ridato dignità alla politica” : Il messaggio di cordoglio di Silvio Berlusconi: "Dissi una volta, senza avvertirlo prima - e non me ne sono mai pentito - che mi sarebbe piaciuto vederlo alla guida del nostro Paese. Lo penso ancora: le caratteristiche di una persona straordinaria come Marchionne, la competenza, la preparazione, la capacità dimostrata di ottenere risultati importanti, sarebbero state preziose - se fosse stato disponibile - per ridare dignità alla ...

dignità - Di Maio grida al complotto. Berlusconi a Salvini : 'Bloccatelo' : 'Le lobby contro di noi' sostiene il vicempremier cinquestelle sulla pubblicazione tecnica del Mef in cui si ipotezza la perdita di 8 mila posti di lavoro all'anno. Tensione con il ministro tria, poi ...

Decreto dignità - l’appello di Berlusconi a Salvini : “Bloccatelo - è letale e massacra l’Italia produttiva” : Silvio Berlusconi si appella a Matteo Salvini per chiedergli di bloccare o modificare drasticamente il Decreto dignità voluto da Luigi Di Maio: "È letale per chi lavora e per chi crea lavoro, per tutte le categorie produttive". Il leader di Fi non risparmia un attacco anche al ministro dell'Interno: "Continua a parlare e ad agire come se fosse in campagna elettorale, ma governare è qualcosa di diverso".Continua a leggere

Berlusconi : 'No al decreto dignità - Di Maio non conosce il lavoro' : "Il decreto Dignità massacra l'Italia produttiva ed è la dimostrazione che Luigi Di Maio non conosce nulla del mondo del lavoro. E' giovane solo anagraficamente, politicamente risulta vecchissimo". Lo ha affermato Silvio Berlusconi a Il Giornale , criticando le iniziative del ministro del Lavoro. Il leader di ...

Dl dignità - Berlusconi : M5s vetero-comunisti inadatti al governo : Roma, 14 lug., askanews, - 'Io credo che l'eccezionalità della situazione politica nazionale non debba compromettere la coesione dei programmi e dei contenuti della nostra coalizione. Sta piuttosto a chi ha voluto dare vita al governo Conte riuscire a far valere quelle ...

Lavoro : Berlusconi - dl dignità disastroso per aziende : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – ‘Io credo che l’eccezionalità della situazione politica nazionale non debba compromettere la coesione dei programmi e dei contenuti della nostra coalizione”. Lo ha detto Silvio Berlusconi intervenendo telefonicamente agli stati generali di Forza Italia in Abruzzo, in corso a Pescara. “Sta piuttosto a chi ha voluto dare vita al governo Conte riuscire a far valere quelle stesse idee e ...

Berlusconi smonta il dl dignità : "A rischio un milione di posti" : In particolare alla stretta sui contratti a termine, che rischia di penalizzare settori trainanti dell'economia italiana ed è stata criticata dalle associazioni delle imprese. Con il decreto 'si ...

Decreto dignità - Berlusconi : E' contro le aziende. Di Maio : Lo teme perché penalizza le lobby del gioco : 'Torna il peggio della sinistra dirigista' dice il leader di Forza Italia. 'E' solo preoccupato perché il Decreto è contro le lobby del gioco d'azzardo tanto care alle sue tv. Se ne faccia una ragione'...

Di Maio replica a Berlusconi : "Ecco perché non gli piace il Dl dignità" : Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Svilluppo Economico, difende il Dl Dignità dagli attacchi che stanno arrivando un po’ da più parti. Tra gli altri, molto critico nei confronti della misura voluta dal governo gialloverde, c’è il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "Berlusconi preoccupato per Dl Dignità? Forse - dichiara Di Maio con un tweet - perché abbiamo tutelato gli interessi delle fasce più deboli e non quelli delle ...