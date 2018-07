Distrutta la stella di Donald Trump sulla Walk of Fame Di nuovo

vanityfair

Usa, distrutta la stella di Trump sulla Walk of Fame di Hollywood. La stella di Donald Trump sulla Walk of Fame è stata distrutta con un piccone

(Di giovedì 26 luglio 2018) A segnarlo per primo è Ryan Parker, giornalista dell‘Hollywood Reporter. Lo fa con un cinguettio sul suo profilo Twitter e una foto che non lascia dubbi: ladel Presidenteofdi Hollywood è stata vandalizzata. Di. È accaduto alle prime luci dell’alba di mercoledì 26 luglio: Patricia Cox, testimone oculare, rivela alla CNN di aver visto un uomo inveirecon un piccone. Ripetutamente, violentemente. «All’inizio pensavo che fossero dei lavori in corso», rivela la donna prima dell’arresto del vandalo: si chiama Austin Clay, ha 24 anni e non èa episodi di questo tipo. La cauzione è fissata a 20mila dollari mentre orde di turisti si radunano attorno allascattando selfie e foto ricordo. https://twitter.com/TheRyanParker/status/1022100068583624705 Leron Gubler, presidente e amministratore delegato della ...