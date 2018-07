Disservizi telefonici e tv premium | ecco i nuovi indennizzi dovuti agli utenti

Le controversie per Disservizi telefonici hanno raggiunto 40 milioni di euro di rimborsi agli utenti nel 2017 : AGCOM ha comunicato che le pratiche per disservizi telefonici tra operatori e utenti sono aumentate rispetto al 2016, raggiungendo 120.000 istanze nel 2017 che hanno generato rimborsi e indennizzi per 40 milioni di euro. Secondo i dati in possesso dell'Autorità, i disservizi lamentati dagli utenti si verificano in modo particolare durante i cambi di operatore fisso. L'articolo Le controversie per disservizi telefonici hanno raggiunto 40 milioni ...