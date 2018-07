agi

: Disordini in serata al Camping River dopo uno sgombero tranquillo: Non è servita la ruspa invocata in passato dal… - ApocalisseLaica : Disordini in serata al Camping River dopo uno sgombero tranquillo: Non è servita la ruspa invocata in passato dal… - alfa5922 : RT @marilaba1: @alfa5922 Bel gioco,peccato per i simpatici croati,ma nessuno ha rubato nulla.Peccato i disordini a Parigi,negozi svaligiati… - marilaba1 : @alfa5922 Bel gioco,peccato per i simpatici croati,ma nessuno ha rubato nulla.Peccato i disordini a Parigi,negozi s… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Non è servita la ruspa invocata in passato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini ma il risultato dellodel Camping River, campo rom della Capitale situato in zona Tiberina, seguendo la 'terza via' rivendicata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi in fondo gli somiglia da vicino nell'effetto finale. Arrivati alle prime ore del mattino, in quattro ore 180 agenti della Polizia Locale e operatori dei servizi sociali del Campidoglio, assistiti dalle forze dell'ordine, hanno portato a termine l'operazione di chiusura dell'insediamento, dove vivevano circa 150 persone, mentre altre famiglie avevano già lasciato la struttura nelle scorse settimane in previsione dello. Si sono però registratiin. Un vigile è rimasto ferito in una sassaiola scatenata da una ventina di rom che erano ...