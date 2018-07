Diretta streaming sorteggio calendario Serie 2018-2019 | orario e come vedere il 26 luglio

optimaitalia

(Di giovedì 26 luglio 2018) Siamo qui pronti per darvi indicazioni suguardare ladelnella giornata di oggi 26. L'evento verrà trasmesso dagli studi milanesi di Sky Sport, in quel di Santa Giulia. Ansiosi di conoscere l'delladel? La manifestazione avrà inizio a partire dalle ore 18.45, mentre l'estrazione vera e propria avrà luogo dalle ore 19 in punto, sotto la conduzione di Leo Di Bello e Giorgia Cenni, ed i commenti di Luca Marchegiani e Paolo Condò.Potrete guardare ladelsul sito della pay per view di Murdoch, all'interno della sezione 'LIVE', oppure in live televisivo sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport ICC (canale 208). L'alternativa mobile è chiaramente rappresentata da SkyGo, per la visualizzazione ...