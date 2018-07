Diretta Spagna-Italia | info streaming video e diretta tv | risultato live 1-1 nel primo

Diretta/ Spagna-Italia : info streaming video e Diretta tv - risultato live. Pallanuoto - semifinale europea : diretta Spagna Italia Pallanuoto: info streaming video e diretta tv, risultato live. Azzurri in acqua per la semifinale europea contro gli iberici nella storica piscina di Barcellona(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 21:19:00 GMT)

LIVE Spagna-Italia - Europei pallanuoto 2018 in Diretta : semifinale da brivido alla Picornell : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Spagna-Italia: per il Settebello siamo arrivati alle semifinali agli Europei di pallanuoto in corso a Barcellona. La piscina della città catalana, la Picornell, evoca dolci ricordi alla selezione italiana, che nel 1992, con Sandro Campagna in acqua, vinse l’oro olimpico contro i padroni di casa dopo tre tempi supplementari. Stasera, con Campagna CT, il Settebello chiede nuovamente strada alla ...

LIVE Italia-Spagna - Europei hockey pista in Diretta : sfida di lusso per il primo posto nel girone : Dopo quattro convincenti vittorie l’Italia si gioca il primato del girone nello scontro diretto contro i padroni di casa della Spagna, nella partita che chiude il programma del gruppo B degli Europei 2018 di hockey su pista di La Coruña. Gli azzurri sono costretti a vincere per assicurarsi il primo posto del raggruppamento, infatti le due compagini sono in vetta a pari punti ma gli iberici dispongono di una differenza reti migliore ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di martedì 3 luglio in Diretta : bomba dalla Spagna - Ronaldo alla Juventus? : Buongiorno agli appassionati di calcio: martedì 3 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Risultati Mondiali 2018/ Diretta gol live score : Spagna eliminata - si gioca Croazia Danimarca! (ottavi) : Risultati Mondiali 2018: Diretta gol live score delle partite di oggi. La Russia fa fuori la Spagna: le Furie Rosse dominano ma non concludono, ai rigori passano i padroni di casa(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 19:36:00 GMT)

Spagna Russia 1-1 : il risultato degli ottavi Mondiali in Diretta LIVE. Occasione per Asensio : Spagna-Russia 1-1 LIVE 12' aut. Ignashevich , R, , 41' rig. Dzyuba , R, Il tabellino Spagna , 4-2-3-1, : De Gea; Nacho , 70' Carvajal, , Piqué, Ramos, Jordi Alba; Koke, Busquets; Asensio , 104' ...

Spagna-Russia 1-1 ts - Mondiali 2018 : risultato e cronaca in Diretta live : Spagna-Russia, ottavi Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

