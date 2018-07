DIRETTA CALENDARIO SERIE A 2018-2019 | SORTEGGIO Derby degli Inzaghi alla 18^ | finale

Serie A 2018/19 : il sorteggio del calendario in DIRETTA tv : Il nuovo pallone della Serie A La Serie A 2018 /19 entra ufficialmente nel vivo con la presentazione del calendario , che sancisce il percorso delle venti squadre che partecipano al massimo campionato italiano di calcio, lungo nove mesi. Serie A 2018 /19: dove seguire il sorteggio del calendario L’evento, in programma oggi alle 19.00 presso gli studi Sky di Milano Santa Giulia, sarà trasmesso in diretta dalla pay tv sui canali SkySport Uno e ...

Calendario Serie A 2018/2019 in DIRETTA su Sky Sport HD : È difficile prevedere lo stadio e l'avversario di Cristiano Ronaldo al debutto in Italia. Per la sua Juventus, la caccia all'ottavo scudetto di fila può cominciare un pò ovunque, eventualmente anche con un big match. Per la compilazione del Calendario del campionato al via sabato 18 agosto (in diretta oggi pomeriggio alle 19 dagli studi Sky) ci sono infatti meno vincoli a differenza del passato. Non c'è più ...