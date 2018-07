Diffamazione | indagato Saviano dopo querela Salvini

Roberto Saviano indagato per Diffamazione nei confronti di Matteo Salvini : Dopo la denuncia di Matteo Salvini, la Procura di Roma ha indagato Roberto Saviano per il reato di diffamazione. Un atto dovuto, spiegano fonti della Procura, confermando la possibilità di procedere dopo la denuncia del ministro per le dichiarazioni dello scrittore, giudicate "lesive della sua reputazione e del ministero dell'Interno stesso".Continua a leggere