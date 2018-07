Difesa | Trenta | investiremo in programmi acquisizione cyber

Migranti - ministro Difesa Trenta oggi in visita a Tunisi : Roma, 23 lug., askanews, - oggi visita istituzionale del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in Tunisia, invitata dalle autorità Tunisine. Trenta incontrerà in mattinata il presidente della ...

Investire nella Difesa con prospettiva di lungo periodo. Parla Elisabetta Trenta : Non a caso, come ha scritto lei stessa, la Trenta è volata a Londra "al fine di promuovere a nome del governo un comparto che per l'Italia rappresenta un importante volano di sviluppo per l'economia ...

Elisabetta Trenta dalla Difesa all'attacco di Matteo Salvini : "Accoglienza è una bella parola" : Nel Governo andato in tilt sul caso della nave italiana Vos Thalassa e ancora indeciso sull'arrivo della nave Diciotti della Guardia Costiera italiana che deve sbarcare i 67 migranti, si apre più di una crepa. Dopo lo scontro fra Matteo Salvini e Danilo Toninelli, per il ministro dell'Interno, fautore della linea dura sui migranti, si apre anche il fronte della Difesa, con Elisabetta Trenta che sceglie il quotidiano Avvenire per segnare ...

Trenta nega un caso Difesa-Viminale - ma avverte : 'Sui migranti serve coordinamento' : 'Non c'è nessun caso Trenta-Salvini, il governo rema unito e compatto verso la stessa direzione'. Così fonti della Difesa sulle recenti polemiche in merito alla missione europea Eunavformed. Tuttavia, ...

Trenta nega un caso Difesa-Viminale - ma avverte : 'Sui migranti serve coordinamento' : 'Non c'è nessun caso Trenta-Salvini, il governo rema unito e compatto verso la stessa direzione'. Così fonti della Difesa sulle recenti polemiche in merito alla missione europea Eunavformed. Tuttavia, ...

Migranti - fonti Difesa : non c'è nessun caso Trenta-Salvini : Roma, 10 lug., askanews, - 'Non c'è nessun caso Trenta-Salvini, il governo rema unito e compatto verso la stessa direzione'. Lo sottolineano fonti del ministero della Difesa dopo la forte ...

Salvini si impone sulla Trenta : vertice a Palazzo Chigi senza la titolare della Difesa - linea dura su missioni Ue : Il governo è compatto, assicura il ministro dell'Interno che dell'emergenza ha parlato anche al Quirinale con il capo dello Stato. L'Italia chiederà un ripensamento delle missioni internazionali, ma ...

Difesa - Trenta : “Non compreremo altri F-35. Valutiamo se mantenere o tagliare i contratti in essere” : “Sicuramente non compreremo nessun altro F-35“. A dirlo, a Omnibus, su La7, è stata la ministra alla Difesa, Elisabetta Trenta. Che poi ha spiegato: “Stiamo analizzando se mantenere o tagliare i contratti in essere. Intorno ai caccia si crea un indotto tecnologico, di ricerca e occupazionale”. Per questo, sostiene la ministra “potremmo scoprire che tagliare costa di più che mantenere“. Pertanto “bisogna ...

Difesa - Trenta : non compreremo altri caccia F35 : Roma, 6 lug., askanews, - 'Non compreremo altri F35, stiamo valutando se mantenere o tagliare i contratti in essere'. Lo ha detto il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta nel corso di una ...

Difesa - Trenta : non compreremo altri F35 : Roma, 6 lug., askanews, - 'Non compreremo altri F35, stiamo valutando se mantenere o tagliare i contratti in essere'. Lo ha detto il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta nel corso di una ...

Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta : "Non compreremo altri F-35 - stiamo valutando se mantenere i contratti" : "Non compreremo altri F-35", ha assicurato il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, durante un'intervista a Omnibus su La7. Parole che sembrano, in parte, contraddire quanto attribuitole dalla rivista americana DefenseNews in un'intervista rilasciata lo scorso 26 giugno."Il nuovo governo populista italiano potrebbe rallentare ma non ridurre il suo ordine di caccia F-35, ha detto il ministro della Difesa Elisabetta Trenta a Defense News", ...

I Trenta denari della Difesa. Sorpesa : con il "cambiamento" le spese militari aumentano : La Ministra della Difesa del governo giallonero, Elisabetta Trenta, ha rilasciato un'intervista alla rivista americana specializzata Defense News, nella quale, oltre a confermare l'impegno italiano nel programma F35 (con tanti saluti ai pentastellati che facevano l'opposizione pacifista), ribadisce che l'Italia punta a raggiungere l'obiettivo Nato di spesa per la Difesa del 2% del prodotto interno lordo entro il 2024. Il Parlamento se ne ...

Elisabetta Trenta - consigli (non richiesti) alla ministra della Difesa : Spero che i miei dodici lettori non mi prenderanno per un salapuzio qualsiasi o uno dei tanti cacasenno che infestano il web ma, contando su una loro improbabile benevolenza, vorrei tentare di buttar giù due o tre riflessioni a mo’ di lista della spesa, quella fatta in fretta dietro uno scontrino stropicciato del supermercato e dalla quale manca quasi sempre l’essenziale. Insomma, giusto un po’ di spunti idealmente destinati alla nuova ministra ...

Gelo Italia-Francia : Trenta non aderisce al progetto di Parigi sulla Difesa Ue : Prima le battutine contro Salvini sussurrate all'orecchio del premier italiano, Giuseppe Conte al vertice di ieri sui migranti dal presidente