blogo

: Diego Armando Maradona smentisce matrimonio con Rocio Oliva - IncontriClub : Diego Armando Maradona smentisce matrimonio con Rocio Oliva - gossipblogit : Diego Armando Maradona smentisce matrimonio con Rocio Oliva -

(Di giovedì 26 luglio 2018)ha negato di aver chiesto alla sua fidanzatadi sposarlo nello scorso fine settimana, come riportato dai media argentini. L'ex numero 10 del Napoli ha fatto sapere al canale 9 di Buenos Aires:Mi sposo quando voglio io. Stanno facendo un romanzo su questo che non ha senso. Quando chiederò adi sposarla, lo chiederò a lei e non a voi.prosegui la letturaconpubblicato su Gossipblog.it 26 luglio 2018 11:33.