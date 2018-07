Diabete aumenta il rischio cancro | ecco quali tumori

Tumori : il Diabete ne aumenta il rischio - soprattutto per le donne : Il diabete colpisce oltre 415 milioni di persone nel mondo, con 5 milioni di morti all’anno. I Tumori sono la seconda causa di morte nel mondo. Si stima che 1 donna su 4 e 1 uomo su 3 sviluppi un tumore durante la sua vita. Nel 2015 ci sono stati 17,5 milioni casi di Tumori e 8,7 milioni di morti a livello globale e si prevede che queste cifre continuino a salire nei prossimi decenni. Ora, una revisione globale su quasi 20 milioni di persone ha ...

Tumori : il Diabete aumenta il rischio di cancro - donne più a rischio degli uomini : Secondo una ricerca pubblicata su “Diabetologia“, condotta da Sanne Peters, del George Institute for Global Health presso la University of Oxford, il diabete aumenterebbe il rischio di cancro, soprattutto per le donne la cui probabilità di sviluppare un tumore è il 27% più alta rispetto a donne non diabetiche. per quel che riguarda gli uomini, invece, i diabetici incorrono in un rischio cancro del 19% maggiore rispetto agli uomini ...

L'inquinamento atmosferico fa aumentare in modo importante i nuovi casi di Diabete : Il diabete legato allo smog ha determinato la perdita, in totale, di 8,2 milioni di anni di vita sana nel mondo - il 14% di tutti gli anni di vita sana andati in fumo a causa di questa malattia. ...

Diabete : un fattore inaspettato aumenta del 63% il rischio della malattia : Il Diabete è una patologia che colpisce indistintamente gli uomini e le donne, tuttavia uno studio rivela che le donne possono avere un maggiore rischio di soffrire della patologia sopratutto se nella vita non si risparmiano e lavorano sodo. La ricerca, pubblicata su ‘BMJ Open Diabetes & Resercha Care’, è stata realizzata al Centre de recherche FRQS in Que’bec, e all’Institute for Work & Health, the Institute for ...

Pesticidi aumentano rischio obesità e Diabete/ Allarme chimico - preoccupazione per donne incinte : Pesticidi aumentano rischio obesità e diabete, scoperta shock dei ricercatori francesi: rischi metabolici e per le donne incinte, ecco i risultati della ricerca Inserm(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:59:00 GMT)

Ambiente & Salute : lo smog aumenta il rischio di Diabete : Secondo una ricerca condotta dalla Washington University di Saint Louis, pubblicata su Lancet Planetary Health, vivere in zone con alti livelli di inquinamento aumenta il rischio di diabete: il 14% dei casi che si verificano nel mondo potrebbe essere legato a questa causa. Per giungere alla suddetta conclusione, i ricercatori hanno analizzato i dati di 1,7 milioni di persone seguite in media per 8,5 anni, confrontando il loro stato di Salute con ...

Autismo : il rischio aumenta per i figli delle donne che soffrono di Diabete : Precedenti ricerche hanno associato il preesistente diabete di tipo 2 nelle madri e il diabete mellito gestazionale diagnosticato entro le 26 settimane ad un rischio maggiore di Autismo per i bambini. Tuttavia, poco si sa sul rischio di Autismo associato al preesistente diabete di tipo 1 nelle madri. Per questo motivo, il Kaiser Permanente Southern California ha condotto un nuovo studio su 419.425 bambini nati tra le 28 e le 44 settimane tra gli ...

Diabete : ecco qual è la dieta che fa aumentare il rischio di un rapido innalzamento della glicemia : Il digiuno intermittente, cioè il regime alimentare che prevede un giorno di digiuno ogni due per perdere peso, può influire sul funzionamento dell’insulina e aumentare il rischio di Diabete. A questo conclusione è giunto uno studio presentato a Barcellona al Congresso dell’European Society of Endocrinology (Ece 2018) da ricercatori dell’università di San Paolo del Brasile. Nel corso della ricerca sono stati analizzati gli ...