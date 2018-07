Di Maio | sì al Jefta | no al Ceta Un errore politico prima che strategico

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 luglio 2018) di Alberto Zoratti* I motivi sono nelle ultime righe della comunicazione inviata dal ministro Luigi Dial Consiglio europeo per il “Sì” all’accordo con il Giappone, lettera venuta in possesso della Campagna Stop Ttip StopItalia dopo una richiesta di accesso agli atti. L’Italia pensa di poterne controllare gli effetti e gli impatti sui diritti ambientali, sociali e sugli standard agroalimentari. Non sapendo che è proprio la tutela di questi diritti che non viene garantita da trattati di libero scambio strutturati come il, del tutto simile al, con il Canada e al (per ora) congelato Ttip, perché i capitoli dedicati non hanno alcuno strumento che ne permetta un reale rafforzamento, se non procedure consultive e un ruolo assolutamente marginale della società civile. Per la sicurezza alimentare il Codex Alimentarius diventa riferimento unico, esattamente come ...