Di Maio : “No al Jobs Act 2 - la vendetta” : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “La ricetta che si sta proponendo contro il decreto Dignità è il ‘Jobs Act 2, la vendetta’ e io non voglio fare il ‘Jobs Act 2, la vendetta, perché basta il primo che ha massacrato le famiglie”. Così il ministro del Lavoro e Sviluppo economico,, parlando del decreto dignità, la cui votazione in Aula è attesa per la settimana prossima. “Gli italiani mi hanno detto di ...

Ilva - ArcelorMittal a Di Maio : “occupati e tutela ambiente”/ Boccia “non hanno alternative” : M5s “valutiamo” : Caos Ilva, Forza Italia vs Di Maio: "il Ministro improvvisa". Salvini, "impensabile che chiuda l'azienda". Ira Calenda, "M5s annulli la gara o è solo varietà". ArcelorMittal accetta impegni(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:00:00 GMT)

Manovra - Tria vs Di Maio : “no spese fuori bilancio”/ Ultime notizie - vicepremier M5s “no contrapposizioni” : Manovra Economica, Tria ‘frena’ Di Maio e Salvini "no spese fuori da vincoli di bilancio". Ultime notizie, vicepremier M5s "nessuna contrapposizione col Mef"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 12:12:00 GMT)

Finanziaria - Di Maio : “Dovrà essere coraggiosa”. Tria : “Nei limiti di bilancio”. Ma Salvini : “Noi non siamo Monti” : Ieri l’aveva detto Luigi Di Maio: “La legge di bilancio di fine anno dovrà essere una legge coraggiosa, altrimenti meglio non farla”. Oggi lo ripete Matteo Salvini: “Ci hanno eletto per cambiare – risponde in un’intervista al Corriere della Sera – Se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo di cambiare ...

Tria frena Di Maio sulla manovra : “No a spese fuori dai vincoli di bilancio” : Dal G20 di Buenos Aires il ministro dell’Economia Giovanni Tria lancia un messaggio per tranquillizzare i ministri finanziari degli altri Paesi, ma le sue parole sembrano più che altro dirette ai colleghi di governo: «Occorre applicare il programma mantenendosi ovviamente in quei limiti di bilancio necessari per conservare la fiducia dei mercati ed...

Migranti - Di Maio : “Non mi faccio fare la morale da altri Paesi e da altri partiti. Dobbiamo riguadagnare rispetto” : Il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, durante il comizio a Pozzallo è tornato sul tema dei Migranti rivendicando la linea intrapresa dal governo: “Ci siamo fatti sentire in Europa, Dobbiamo riguadagnarci il rispetto, perché il governo passato è rimasto solo a gestire questa situazione in cambio di qualche mancetta elettorale” L'articolo Migranti, Di Maio: “Non mi ...

Agroalimentare - Di Maio : “Non solo Ceta - bisogna rivedere anche i trattati con Marocco e Tunisia su arance e olio” : “Basterà iniziare a dire qualche no ai tavoli europei e internazionali, come abbiamo cominciato a fare: il Ceta va rivisto per non abbassare il prezzo di grano e carne italiani. Dobbiamo rivedere i trattati con Marocco e Tunisia, che riguardano arance e olio. Ce lo siamo detti per anni come forza di opposizione e ora dobbiamo dettare le regole. Spero che si possa lavorare con gli altri Paesi per far sì che i nostri prodotti possano andare ...

Decreto dignità - Di Maio : “Non voglio licenziare ma ridurre il precariato” e su Boeri : “Valuteremo al momento del rinnovo” : Di Maio sul ‘caso Boeri‘ afferma al termine del pranzo con gli ambasciatori dell’Unione Europea che: “La legge non ci consente di rimuoverlo, quando ci sarà il rinnovo a fine anno (in verità il mandato del Presidente scade a Febbraio 2019, ndr), ovviamente si valuteranno le decisioni da prendere. Io non ci sto – afferma Di Maio – a far passare questo come un Decreto che vuole licenziare le persone. Io ...

Luigi Di Maio : “Non ho mai lavorato? Mi meraviglia che Berlusconi non riconosca impieghi umili che ho fatto” : Il vicepremier Luigi Di Maio a InOnda (La7) torna sulla polemica di lungo corso che lo vede opposto a Silvio Berlusconi che gli rimprovera di essere il primo ministro del Lavoro che non ha mai lavorato in vita sua. Di Maio reagisce con stupore: “Mi meraviglia che non riconosca i lavori umili che ho svolto” L'articolo Luigi Di Maio: “Non ho mai lavorato? Mi meraviglia che Berlusconi non riconosca impieghi ...

Battaglia sui voucher - Di Maio : “Non accetto ricatti” : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – E’ Battaglia sui voucher. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sul decreto dignità, sottolinea: “I voucher in agricoltura, nel turismo e nei lavori stagionali servono a combattere il lavoro nero”. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio avverte invece, parlando delle possibili modifiche al dl in Parlamento, che se i voucher verranno ...

Decreto Dignità - Berlusconi contro Di Maio : “Non ha mai lavorato - norme vetero-comuniste” : Botta e risposta a distanza fra il leader di Forza Italia e quello del Movimento 5 Stelle sul Decreto Dignità, considerato da Berlusconi un provvedimento che danneggerà le aziende. Immediata la replica del vicepresidente del Consiglio: "Abbiamo tutelato gli interessi delle fasce più deboli e non quelli delle lobby del gioco d'azzardo tanto care alle sue TV".Continua a leggere

Luigi Di Maio : “Non voglio diventare un’icona della sinistra - ha reso un inferno la vita di tanti giovani” : "Io non voglio diventare icona della sinistra, so che cos'è la sinistra in questo Paese, quella che ha dato soldi alle banche e ha fatto il Jobs act e tanto altro. Quando vado in Aula al question time, è capitato una volta finora quelli a destra dicono che sono di sinistra e quelli di sinistra dicono che sono di destra, è il loro unico modo per sentirsi di destra e sinistra. Questo governo ha fatto cose che doveva fare la destra, come ...

DECRETO DIGNITÀ - SALVINI “CAMBIERÀ IN AULA”/ Ultime notizie : Di Maio - “non si annacqui testo anti-Jobs Act” : Ultime notizie sul DECRETO DIGNITÀ: Di Maio e il premier Conte, "colpo mortale a Jobs Act e burocrazia". Tutte le norme e i contenuti del provvedimento: lotta contro pubblicità scommesse(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 12:32:00 GMT)