Di Maio e Conte | “Salutiamo l’Air Force Renzi | mai più sprechi” La replica | “Bufale

Conte rottama l'Air Force Renzi : “Uno spreco”/ Di Maio esulta - l'ex premier si difende : “Bufale” : Conte rottama l'Air Force Renzi: “Uno spreco e un capriccio”. Di Maio esulta per il taglio, mentre l'ex premier si difende su Twitter e attacca il capo politico del M5s: “Bufale”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:16:00 GMT)

Il coraggio Luigi Di Maio lo deve chiedere al presidente del Consiglio : Giuseppe Conte : Luigi Di Maio chiede più coraggio in vista della prossima legge di bilancio. Non basta più "tirare a campare". Nel mirino è Giovanni Tria, che il vice presidente del Consiglio considera una sorta di moderno Don Abbondio. Ma è un errore di prospettiva. I margini del Ministro dell'economia - da Tommaso Padoa Scioppa a Pier Carlo Padoan, passando per Giulio Tremonti e Vittorio Grilli - sono quelli che sono. Possono ...

Giuseppe Conte - Giovanni Tria e Sergio Mattarella : giù la testa. La clamorosa vittoria di Salvini e Di Maio : Il suo nome è venuto fuori dal vertice a quattro di questa mattina a Palazzo Chigi, a cui hanno partecipato il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria , il vicepremier Luigi ...

Nomine - accordo Governo : Fabrizio Palermo nuovo ad Cdp/ L'ok nel vertice tra Conte - Tria - Di Maio e Giorgetti : Fumata bianca nello stallo Governo sulle Nomine in Cdp: Fabrizio Palermo nuovo ad, accordo dopo il vertice tra Conte, Di Maio, Tria e Giorgetti. Eliminate frizioni tra Lega-M5s e il Mef(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 14:50:00 GMT)

Vertice Conte-Di Maio-Tria-Giorgetti : 'fumata bianca' su Cdp : ... il vicepremier M5s Luigi Di Maio il sottosegretario leghista alla Presidenza Giancarlo Giorgetti e il ministro dell'Economia Giovanni Tria che ha portato a un accordo sul nuovo Vertice di Cassa ...

Governo contro Boeri : per Conte “toni inaccettabili”. Di Maio : “Oggi faceva opposizione” : Il Governo si schiera compatto contro il presidente dell'Inps Tito Boeri dopo le sue ultime dichiarazioni. Da Palazzo Chigi viene fatta filtrare una forte irritazione soprattutto per i toni definiti "inaccettabili" usati dal presidente dell'istituto di previdenza. Per Luigi Di Maio, Boeri "oggi si è seduto sui banchi dell'opposizione".Continua a leggere

Conte irritato : da Boeri toni inaccettabili su Di Maio : Roma, 19 lug., askanews, - Da Palazzo Chigi filtra 'forte irritazione per i toni e i Contenuti' delle affermazioni rivolte dal presidente dell'Inps Tito Boeri al ministro del Lavoro e dello Sviluppo ...

'Forte irritazione' di Conte per le parole di Boeri su Di Maio : Da Palazzo Chigi filtra 'Forte irritazione' per i toni e i Contenuti delle affermazioni rivolte dal presidente dell'Inps, Tito Boeri, al ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. In occasione dell'audizione ...

"Forte irritazione" di Conte per le parole di Boeri su Di Maio : Da Palazzo Chigi filtra "Forte irritazione" per i toni e i Contenuti delle affermazioni rivolte dal presidente dell'Inps, Tito Boeri, al ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. In occasione dell'audizione alla Camera di oggi pomeriggio, Boeri aveva detto: "Affermare che le relazioni tecniche esprimono un giudizio politico significa perdere sempre più contatto con la crosta terrestre".

Ilva : Anac - stop spetta a governoDi Maio informa Conte : Ci sono criticità nell'iter della gara per la cessione dell'Ilva ma uno stop della procedura può essere valutato solo dal Ministero dello Sviluppo nel caso in cui, come prevede la legge, esista un ...

Nomine - vertice a palazzo Chigi Conte-Salvini-Di Maio-Tria : ...presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato alle 15 un vertice ristretto del Governo sulle prossime Nomine con i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio ed il ministro dell'Economia ...

Conte e Di Maio contro Confindustria : “toni allarmistici”/ Decreto Dignità - le critiche degli imprenditori : Decreto Dignità, Confindustria: “Effetti peggiori delle stime” Contestate le novità sui contratti a termine, nonché il divieto assoluto di pubblicità dei giochi d'azzardo. Replica di Di Maio(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 20:42:00 GMT)

Giovanni Tria - il clamoroso retroscena dal governo : parla solo con Giuseppe Conte - il sospetto di Di Maio : Il ministro dell'Economia , che avrà una parola pesantissima su flat tax e reddito di cittadinanza , a molti esponenti di Lega e M5s sembra voler fare muro, magari in stretta asse con il Quirinale . ...

Salvini-Di Maio contro Boeri : “dimettiti”/ Dl Dignità - presidente Inps “me ne vado solo se me lo chiede Conte” : Decreto Dignità, Di Maio e Tria: “Cerchiamo la manina”. Nota congiunta dei due ministri: “Nessuna accusa al Mef, stipe Inps sono discutibili”. La replica e le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 10:20:00 GMT)