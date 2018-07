Lavoro - Di Maio : 300 mln per bonus assunzioni : "Stiamo valutando il bonus e quantificando quanto sarà l'incentivo per chi assume a tempo indeterminato. Ci sono 300 milioni di euro l'anno". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo ...

Di Maio - 300 mln per bonus assunzioni : ANSA, - ROMA, 26 LUG - "Stiamo valutando il bonus e quantificando quanto sarà l'incentivo per chi assume a tempo indeterminato. Ci sono 300 milioni di euro l'anno". Così il vicepremier e ministro del ...

Air Force Renzi - Di Maio e Toninelli salgono sull’aereo : “Ci sono 300 posti e Renzi voleva anche camera da letto e vasca” : Luigi Di Maio e Danilo Toninelli sono saliti a bordo dell’Airbus di Stato all’arrivo nell’hangar di Fiumicino, prima di incontrare i giornalisti davanti all’aereo. I due hanno ricordato i costi e il risparmio per lo Stato, pari a circa 108 milioni. “Ci sono 300 posti a sedere e non è mai stato utilizzato – ha detto Di Maio mostrando l’interno dell’aereo in una diretta su Facebook – E Renzi ...

Salvini e Di Maio : "Spread a 300? Chiedete a Mattarella" : Se il governo del cambiamento fosse partito, oggi avremmo un governo politico forte che sarebbe già al lavoro per incontrare gli altri Paesi Ue e spiegargli i dettagli della nostra politica economica ...

Spread oggi oltre i 300 punti/ Differenziale Btp Bund in aumento : Di Maio - "il problema non siamo noi" : Spread oggi oltre 260 punti, il Differenziale Btp Bund ancora in ascesa: 30 punti sopra la chiusura di ieri. I mercati finanziari sono ancora agitati, in attesa del nuovo governo(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:30:00 GMT)

Di Maio : "Spread a 300? Il problema non eravamo noi". Salvini : "Chiedete a Mattarella" : "Lo spread oggi è schizzato oltre i 300 punti: non accadeva da 4 anni. Il problema non eravamo noi, non era la nostra squadra di ministri, ma l'incertezza che oggi regna sovrana". È quanto scrive su...

Governo : Di Maio - spread oltre 300 - problema non eravamo noi : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Lo spread oggi è schizzato oltre i 300 punti: non accadeva da 4 anni. Il problema non eravamo noi, non era la nostra squadra di ministri, ma l’incertezza che oggi regna sovrana. Se il Governo del cambiamento fosse partito, oggi avremmo un Governo politico forte che sarebbe già al lavoro per incontrare gli altri Paesi Ue e spiegargli i dettagli della nostra politica economica che non ha mai previsto ...