Des iles Borromées | volano Foret e Saracino

Golf – Des iles Borromées Open - tutto pronto per il torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour : L’evento è stato preceduto dalla Pro Am del Des Iles Borromées Open presented by Cashback World vinta con “meno 38” dalla squadra di Pietro Ricci Inizia sul percorso del Golf Des Iles Borromées, a Brovello Carpugnino (VB), il Des Iles Borromées Open presented by Cashback World (26-28 luglio), torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. L’evento è stato preceduto dalla Pro Am del Des Iles Borromées ...

Ginnastica - Simone Biles : “Sono più forte aDesso che a Rio 2016”. Il fenomeno pronto per il rientro in gara - sabato show agli US Classic : “Sto meglio adesso che a Rio“. Parole di Simone Biles che si presenta così alla vigilia degli US Classic, la gara del suo grande ritorno in programma sabato 28 luglio a Colombus. A due anni di distanza dalla sua ultima apparizione in pedana, il fenomeno indiscusso della Polvere di Magnesio è pronta per fare il suo stellare rientro: sono passati 24 mesi dalla sua consacrazione alle Olimpiadi di Rio 2016 quando vinse quattro medaglie ...