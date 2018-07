Denis Verdini indagato | “Ricevette 300mila euro per spingere il governo Renzi a nominare

Indagato Denis Verdini - la procura : "Accettò 300mila euro per spingere il governo a nominare al Consiglio di Stato il giudice Mineo" : Il nome del Denis Verdini compare ancora una volta in un fascicolo giudiziario. L'ex senatore di Ala è Indagato dalla procura di Messina per illecito finanziamento ai partiti. Secondo la tesi della procura di Messina, avrebbe ricevuto circa 300mila euro dall'avvocato Piero Amara, come finanziamento del gruppo politico di cui era coordinatore. In cambio avrebbe dovuto sostenere la nomina di Giuseppe Mineo, ex Consiglio di giustizia ...

Denis Verdini - l’ex senatore indagato per finanziamento illecito ai partiti : Denis Verdini è indagato per finanziamento illecito ai partiti dalla procura di Messina. All’ex senatore di Ala è stato notificato un avviso di garanzia e l’invito a comparire. Il nome dell’ex politico compare nell’inchiesta che ha portato all’arresto dell’ex giudice del Cga siciliano Giuseppe Mineo, che Matteo Renzi voleva al Consiglio di Stato, accusato di corruzione in atti giudiziari. Nuova grana quindi per il tessitore del Patto ...

Denis Verdini - pm Roma chiede due anni per finanziamento illecito per caso del palazzo in via Stamperia : I guai giudiziari di Denis Verdini non finiscono mai. Dopo la condanna in appello per il crack del credito fiorentino arriva una richiesta di pena. La Procura di Roma ha invocato una condanna a 2 anni per l’ex parlamentare e coordinatore del Pdl, accusato di finanziamento illecito nell’ambito dell’inchiesta sulla compravendita, nel gennaio del 2011, di un immobile in via della Stamperia, nel cuore di Roma, che in poche ore fruttò una plusvalenza ...

Crack Credito Fiorentino : Denis Verdini condannato anche in appello - pena ridotta : Denis Verdini condannato in appello a 6 anni e 10 mesi per il Crack del Credito cooperativo Fiorentino, banca che l'ex parlamentare ha presieduto. In primo grado Verdini era stato condannato a nove anni. pena ridotta dalla Corte d'asside d'appello di Firenze anche per gli imputati Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei, i due imprenditori hanno preso in appello 5 anni e 10 mesi a testa. Patteggiamento della pena invece per l'ex dg della banca di ...

Denis Verdini è stato condannato in appello a sei anni e dieci mesi per bancarotta nel caso del Credito Cooperativo Fiorentino : L’ex coordinatore di Forza Italia Denis Verdini è stato condannato in appello a sette anni e dieci mesi di carcere per bancarotta nell’ambito di un’indagine sul Credito Cooperativo Fiorentino, una banca di cui era stato presidente. In primo grado Verdini The post Denis Verdini è stato condannato in appello a sei anni e dieci mesi per bancarotta nel caso del Credito Cooperativo Fiorentino appeared first on Il Post.

