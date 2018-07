Demi Lovato ricoverata in ospedale Annullate due date del Tell Me You Love Me Tour | il

Demi Lovato lotta con le droghe : in ospedale per sospetto abuso di eroina : La giovane artista Demi Lovato, famosa in Italia anche per la hit dello scorso novembre 'Echame la culpa' che la star canta insieme a Luis Fonsi (il cantante della celebre Despacito), è ricoverata in un ospedale di Los Angeles per una sospetta overdose di eroina. Secondo le indiscrezioni, la ragazza sarebbe sveglia e si starebbe, piano piano, riprendendo ma non avrebbe voluto dichiarare quale sostanza l'avrebbe portata a rendere necessario il ...

Demi Lovato - spuntano le foto prima dell'overdose : esce barcollando dalla discoteca : Demi Lovato esce barcollando da una discoteca nella parte Ovest di Hollywood, aiutata da due amici tra cui il rapper G-Eazy. Sono le ultime foto, pubblicate dal Mirror, prima dell'overdose di eroina ...

Demi Lovato cosciente dopo sospetta overdose di eroina/ Ultime notizie : il dolore dell'ex Wilmer Valderrama : Demi Lovato sveglia e cosciente dopo il ricovero per sospetta overdose di cocaina: La famiglia chiede il rispetto della privacy: "alcune informazioni non sono corrette".(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 21:06:00 GMT)

La mamma di Selena Gomez parla di Demi Lovato e posta una foto tenerissima : "Ti amiamo Demi" The post La mamma di Selena Gomez parla di Demi Lovato e posta una foto tenerissima appeared first on News Mtv Italia.

Charlie Puth ha dedicato a Demi Lovato “See You Again” : <3 The post Charlie Puth ha dedicato a Demi Lovato “See You Again” appeared first on News Mtv Italia.

Overdose per Demi Lovato - la sua vita schiava delle dipendenze : La cantante ed ex bambina prodigio Demi Lovato è stata ricoverata per sospetta Overdose a Los Angeles. Al momento, le sue condizioni sono stabili e Demi ha vicino la sua famiglia. Un comunicato ufficiale diramato dallo staff della cantante riporta: Demi è sveglia e con accanto la sua famiglia, che vuole ringraziare tutti per l’amore, le preghiere e il sostegno. Alcune delle informazioni riportate non sono corrette ( riferendosi alla ...

Demi Lovato ricoverata per una possibile overdose da eroina. Le sue condizioni sono stabili : La popstar americana Demi Lovato è stata trovata priva di sensi nella sua casa sulle colline di Hollywood. La prima ipotesi che ha fatto il giro del mondo, riportata dal sito di gossip TMZ , è ...

Da Joe Jonas a Katy Perry - tutte le star che stanno sostenendo Demi Lovato : tutte le star che stanno danno il loro sostegno a Demi Lovato, ricoverata in ospedale Demi Lovato è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata trovata incosciente nella sua abitazione. Le notizie che circolano sul web parlano di overdose, ma ancora niente è certo, visto che la sua famiglia ha dichiarato che alcune affermazioni in […] L'articolo Da Joe Jonas a Katy Perry, tutte le star che stanno sostenendo Demi Lovato proviene da ...

Demi Lovato : secondo i fan “Sober” era un chiaro grido d’aiuto : Forza Demi <3 The post Demi Lovato: secondo i fan “Sober” era un chiaro grido d’aiuto appeared first on News Mtv Italia.

Demi Lovato ricoverata in ospedale per sospetta overdose. La cantante e attrice sta meglio : Demi Lovato la popstar famosa in tutto il mondo è stata ricoverata in ospedale per una sospetta overdose. A salvarla due amici che erano con lei: resisi conto della situazione hanno subito chiamato il 911. Demi Lovato ricoverata in ospedale: come sta la cantante e attrice americana? La cantante stava festeggiando il compleanno di un amico nella sua villa sulle colline di Hollywood, apparentemente tranquilla e felice nulla faceva presagire il ...

Wilmer Valderrama - ex fidanzato di Demi Lovato : “Vederla così gli spezza il cuore” : Wilmer Valderrama devastato dopo il ricovero dell’ex fidanzata Demi Lovato L’ex di Demi Lovato, Wilmer Valderrama, è devastato per quanto accaduto in queste ultime ore. La popstar è finita in ospedale per una presunta overdose. Al momento ancora non è chiaro il motivo per cui la cantante sia stata trovata in casa incosciente. La giovane […] L'articolo Wilmer Valderrama, ex fidanzato di Demi Lovato: “Vederla così gli ...

Demi Lovato ringrazia i fan : è sveglia e non si tratta di overdose : Demi Lovato ringrazia i fan che da tutto il mondo hanno seguito gli aggiornamenti notturni sulle sue condizioni di salute. Preoccupati per la cantante, tantissimi sono i messaggi da parte dei suoi sostenitori e da parte dei colleghi del mondo della musica e dello spettacolo. Questa mattina, i primi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Demi Lovato: si è svegliata e ha accanto i suoi genitori e tutta la sua famiglia. Demi Lovato ...