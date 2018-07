Demi Lovato | nessuna overdose di eroina | l’ex fidanzato in ospedale

Justin Bieber : il messaggio a Demi Lovato dopo l’improvviso malore : Justin Bieber vicino a Demi Lovato: le parole dopo il ricovero della cantante Justin Bieber ha espresso tutta la sua vicinanza a Demi Lovato e la sua famiglia. Il noto idolo del teenager ha infatti rilasciato alcune importanti dichiarazione dopo essere venuto a conoscenza dell’improvviso malore della ragazza. Al momento, non è ancora stato ufficializzato […] L'articolo Justin Bieber: il messaggio a Demi Lovato dopo l’improvviso ...

Demi Lovato : l'ex fidanzato Wilmer Valderrama va a trovarla in ospedale :

Macklemore ha cantato "Otherside" per Demi Lovato durante un suo concerto : "Quella ricoverata è mia sorella"

Demi Lovato : la famiglia vuole che entri subito in rehab : "Sono grati che abbia un'altra chance"

Il commento di Justin Bieber su Demi Lovato ricoverata : “È triste - prego per lei” (video) : Il video delle parole di Justin Bieber su Demi Lovato sta facendo il giro del mondo. La fonte è anche questa volta TMZ che ha avvicinato il cantante americano nelle scorse ore per chiedergli un commento sulla situazione di Demi Lovato. Demi Lovato è stata ricoverata d'urgenza a causa di una sospetta overdose, poi quasi smentita dai portavoce ufficiali dell'artista che ora è sveglia e si sta riprendendo. Al suo fianco ci sono i genitori e la ...

Demi Lovato ricoverata in ospedale/ Annullate due date del Tell Me You Love Me Tour : il comunicato stampa : Demi Lovato ricoverata in ospedale, Annullate due date del Tell Me You Love Me Tour: il comunicato stampa e le ultime notizie sulle condizioni di salute della cantante e attrice.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 08:30:00 GMT)

Demi Lovato lotta con le droghe : in ospedale per sospetto abuso di eroina : La giovane artista Demi Lovato, famosa in Italia anche per la hit dello scorso novembre 'Echame la culpa' che la star canta insieme a Luis Fonsi (il cantante della celebre Despacito), è ricoverata in un ospedale di Los Angeles per una sospetta overdose di eroina. Secondo le indiscrezioni, la ragazza sarebbe sveglia e si starebbe, piano piano, riprendendo ma non avrebbe voluto dichiarare quale sostanza l'avrebbe portata a rendere necessario il ...

Demi Lovato - spuntano le foto prima dell'overdose : esce barcollando dalla discoteca : Demi Lovato esce barcollando da una discoteca nella parte Ovest di Hollywood, aiutata da due amici tra cui il rapper G-Eazy. Sono le ultime foto, pubblicate dal Mirror, prima dell'overdose di eroina ...

Demi Lovato cosciente dopo sospetta overdose di eroina/ Ultime notizie : il dolore dell'ex Wilmer Valderrama : Demi Lovato sveglia e cosciente dopo il ricovero per sospetta overdose di cocaina: La famiglia chiede il rispetto della privacy: "alcune informazioni non sono corrette".(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 21:06:00 GMT)

La mamma di Selena Gomez parla di Demi Lovato e posta una foto tenerissima : "Ti amiamo Demi"

Demi Lovato COSCIENTE DOPO SOSPETTA OVERDOSE DI EROINA/ Ultime notizie : lo staff chiede rispetto della privacy : DEMI LOVATO sveglia e COSCIENTE DOPO il ricovero per SOSPETTA OVERDOSE di cocaina: La famiglia chiede il rispetto della privacy: "alcune informazioni non sono corrette".

Charlie Puth ha dedicato a Demi Lovato "See You Again" :

Overdose per Demi Lovato - la sua vita schiava delle dipendenze : La cantante ed ex bambina prodigio Demi Lovato è stata ricoverata per sospetta Overdose a Los Angeles. Al momento, le sue condizioni sono stabili e Demi ha vicino la sua famiglia. Un comunicato ufficiale diramato dallo staff della cantante riporta: Demi è sveglia e con accanto la sua famiglia, che vuole ringraziare tutti per l’amore, le preghiere e il sostegno. Alcune delle informazioni riportate non sono corrette ( riferendosi alla ...