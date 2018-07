Delibera Corte | Calcio donne resta in Lnd

Corte dei Conti Delibera dissesto finanziario per Catania - : "Buco" da 1,6 miliardi. Per i giudici contabili non ci sarebbe la sostenibilità finanziaria per gestire il debito, motivo per il quale oggi è stato notificato l'atto all'ente. Entro 20 giorni, come ...

