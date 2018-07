DECRETO DIGNITÀ L' Italia del lavoro è ancora a un bivio

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : il DECRETO DIGNITÀ torna a far discutere (26 luglio 2018) : Ultime notizie di oggi, 26 luglio 2018. ultim'ora: Dl Dignità, proteste imprese Veneto, interviene Garavaglia. Ieri è morto Sergio Marchionne, ex manager Fca che salvò Fiat e Chrysler(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Emendamento articolo 4 DECRETO DIGNITÀ : comunicato stampa M5S : Il comunicato stampa del M5S dopo l’approvazione dell’Emendamento al “Decreto Dignità” che riguarda, tra l’altro, anche l’assunzione dei precari storici in possesso del diploma magistrale. Il comunicato stampa M5S sull’Emendamento al DL Dignità approvato quest’oggi alla Camera “Ereditiamo una scuola che soffre, senza norme certe, in balia di ricorsi e di continui abusi” dice Luigi Gallo, […] L'articolo Emendamento ...

DECRETO DIGNITÀ - sì a concorso per maestre diplomate. Le ultime novità : Le modifiche approvate nelle commissioni della Camera. Lunedì l'esame dell'Aula Decreto dignità, il Pd frena sugli indennizzi. M5s vince il primo match Decreto dignità, congelata la riforma dei ...

Dl dignità : Bernini - Di Maio ritiri DECRETO e ritenti : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – ‘Il decreto dignità è ormai rinnegato anche dallo stesso Di Maio. Dinanzi alle critiche degli imprenditori veneti si è giustificato spiegando che il provvedimento sarà modificato in Parlamento e soltanto al termine si potrà dare un giudizio”. Lo scrive sul suo blog Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. “Noi -aggiunge- il giudizio lo abbiamo dato subito ed è di ...

DECRETO DIGNITÀ - non leggi sul lavoro. Quello che serve all’Italia è una crescita : di Floro Ernesto Caroleo e Francesco Pastore Pensavamo che con il Jobs Act si interrompesse, almeno per qualche anno, l’infinita vecchia guerra ideologica sulla flessibilità nel mercato del lavoro. Invece no, il governo gialloverde continua, peraltro senza tener conto dei dati empirici. Ci si aspettava un cambiamento e il cambiamento non può che essere: mettiamo da parte il dibattito sulla flessibilità e i contratti di lavoro e parliamo invece ...

DECRETO DIGNITÀ a rilento in commissione : l’arrivo in Aula alla Camera slitta di 4 giorni. Voto finale atteso per il 2 agosto : Il Voto in Aula sul Decreto Dignità finisce un po’ più in là. L’esame del testo nelle commissioni Lavoro e Finanze, alla Camera, va avanti a rilento. E così slitta anche l’arrivo nell’Aula di Montecitorio: da giovedì 26, com’era stato programmato, a lunedì 30, con il via libera definitivo atteso per il 2 agosto. Al Senato il Decreto Dignità sarà quindi esaminato dal 6 agosto, verosimilmente fino al 10. Se i tempi si ...

DECRETO DIGNITÀ : si allungano i tempi. L'ira degli industriali : Intanto resta aperta la partita sulle nomine Rai, al centro di un vertice notturno a Palazzo Chigi tra Di Maio, Salvini, Tria e Conte -

DECRETO DIGNITÀ : la discussione in Aula slitta al 30 luglio : Continua la telenovela del Decreto dignità e al centro ancora rinvii. slitta al 30 luglio nell’Aula della Camera l’inizio dell’esame del testo. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il 30 luglio dalle 12 si terrà la discussione generale sul provvedimento. Le votazioni proseguiranno nelle giornate del 31 luglio e dell’1 e del 2 agosto, quando è previsto il voto finale: verrà preceduto dalle ...

Come cambia il contratto a termine con il DECRETO dignità : Il 14 luglio 2018 è entrato ufficialmente in vigore il primo Decreto del governo Conte, meglio conosciuto Come “Decreto dignità” (D.L. n. 87/2018). L’obiettivo del Decreto è sostanzialmente quello di tutelare la dignità dei lavoratori, delle imprese e dei professionisti. Ma non solo. Il disposto normativo al Titolo I contiene diverse norme volte a contrastare il fenomeno del precariato (artt. da 1 a 4), intervenendo in maniera massiccia sul ...

DECRETO DIGNITÀ - è scontro : slitta l'esame in aula : Per ora i lavori vanno al rallentatore. Tanto che il governo ha deciso di posticipare alla settimana prossima l'arrivo in aula del provvedimento: l'esame comincerà il 30 luglio, il voto finale è ...

DECRETO DIGNITÀ - l'ira di 600 industriali veneti : «Il Governo ci rovina» : Monta la protesta degli imprenditori, in particolare del Nord-Est, contro il Decreto legge Dignità all'esame delle commissioni riunite Lavoro e Finanze della Camera . Come racconta Martina Zambon sul ...

DECRETO DIGNITÀ - Camera : discussione del testo slitta al 30 luglio : slitta al 30 luglio nell'Aula della Camera l'inizio dell'esame del dl dignità. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il 30 luglio dalle 12 si terrà la discussione generale sul ...

Il DECRETO DIGNITÀ Di Maio slitta ad agosto : Finisce al 30 luglio nell’Aula della Camera l’inizio dell’esame del dl Dignità. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di

DECRETO DIGNITÀ - l’ira di 600 industriali veneti : «Così il Governo ci rovina» : I voucher nel turismo per le aziende fino a 8-10 dipendentiL’esame delle misure a rilento, l’approvazione slitta