De Vrij | «Non vedo l' ora di giocare in Champions»

De Vrij : 'Lazio-Inter è il passato e non ho nulla di cui vergognarmi' : 'Ho scelto l'Inter per la fiducia che la società mi ha dato, nessuno mi ha voluto così fortemente. Credo nel progetto e nelle ambizioni del club, sono felicissimo e convinto di aver fatto la scelta ...

Lazio - Inzaghi : 'Sostituire de Vrij Non sarà facile. Spero di rivedere 70mila tifosi allo stadio' : 'Dovremo essere bravi a sostituire de Vrij. Sappiamo che non ci sarà, dovremo cercare di trovare un giocatore in grado di sostituirlo nel migliore dei modi'. Così ha detto Simone Inzaghi al termine ...

Lotito si scaglia contro l’Inter : “su De Vrij i nerazzurri non hanno avuto rispetto” : “De Vrij? Lo abbiamo schierato contando sulla serietà professionale del giocatore. Poi ha fatto degli errori, ma l’allenatore ha totale libertà di scelta. L’Inter con più garbo e rispetto avrebbe dovuto evitare di mettere in difficoltà psicologica il giocatore”. Lo dice il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ritirando la ‘castagna d’oro’ al Premio Calabrese in corso a Soriano nel Cimino. “Se il ...

'de Vrij? Inter non ha avuto rispetto' : ANSA, - SORIANO DEL CIMINO, 29 MAG - "De Vrij? Lo abbiamo schierato contando sulla serietà professionale del giocatore. Poi ha fatto degli errori, ma l'allenatore ha totale libertà di scelta. L'Inter ...

Lazio - Lotito : "De Vrij? Serviva più rispetto dall'Inter. Per Milinkovic non bastano 100 milioni" : Claudio Lotito alle prese con due casi di mercato, quello chiuso di De Vrij e quello aperto di Milinkovic Savic. "De Vrij? Lo abbiamo schierato contando sulla serietà professionale del giocatore. Poi ...

Ecco de Vrij : "Non vedo l'ora" : ''Ho firmato per l'Inter per 5 anni. Con la maglia nerazzurra credo di poter ulteriormente migliorare. Non vedo l'ora di iniziare''. Sono queste le prime parole da giocatore dell'Inter di Stefan De ...

Inter : ecco de Vrij - 'non vedo l'ora' : ANSA, - MILANO, 28 MAG - ''Ho firmato per l'Inter per 5 anni. Con la maglia nerazzurra credo di poter ulteriormente migliorare. Non vedo l'ora di iniziare''. Sono queste le prime parole da giocatore ...

De Vrij esce allo scoperto : "Ho firmato per l'Inter - non vedo l'ora di iniziare" : Stefan de Vrij è ufficialmente un giocatore dell'Inter e nella prossima stagione si giocherà il posto in difesa con Milan Skriniar, Joao Miranda e Andrea Ranocchia. Il difensore olandese è stato al centro di diverse polemiche, negli ultimi giorni, per via del fallo da rigore commesso su Mauro Icardi che ha di fatto riaperto la sfida tra la Lazio e Inter, vinta poi da quest'ultimi e che è valsa la Champions League per i nerazzurri. de Vrij ha ...

Le verità di De Vrij - l’olandese torna a parlare di Lazio-Inter : “non so se in Italia mi credono - ma…” : Il difensore ingaggiato dall’Inter si è soffermato sul match di una settimana fa, affermando di aver dato tutto per la maglia della Lazio Il futuro all’Inter ma non solo, Stefan De Vrij ha parlato anche dell’ultima partita giocata con la maglia della Lazio, quella che per intenderci ha regalato ai nerazzurri la qualificazione in Champions proprio a scapito dei biancocelesti. De Vrij – LaPresse/Alfredo ...

De Vrij all'Inter : "Ho firmato per 5 anni"/ "Non vedo l'ora di iniziare : alla Lazio ho dato tutto" : De Vrij all'Inter: "Ho firmato per 5 anni", il centrale difensivo ha annunciato ufficialmente l'inizio dell'avventura nerazzurra: ecco il suo addio alla Lazio(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 15:03:00 GMT)

Lazio - de Vrij : 'Ho dato tutto all'ultima giornata - ma non vedo l'ora di giocare con l'Inter' : E' già prioiettato alla prossima stagione, Stefan de Vrij. Il difensore della Lazio, ormai prossimo al trasferimento all'Inter a parametro zero, è tornato a parlare dell'ultima giornata di campionato: ...

Spalletti : 'Rinnovo - non ci sono novità. Sarri? Gli lascio la panchina dell'Inter. Lautaro è pronto - de Vrij e Asamoah...' : Magari non abbiamo fatto tutti i passi avanti che i campioni del mondo di chiacchiere si aspettavano' SUI NUOVI ACQUISTI - De Vrij, Lautaro e Asamoah mostrano che i nostri sono dirigenti sono attenti ...

Lazio - de Vrij : le lacrime non lavano la beffa : Resta la diffidenza: de Vrij a fine gara piange con la maglia sul volto in panchina, ma non si pulisce la coscienza. Difende quasi sino all'ultimo la Lazio, ma alla fine c'andrà con l'Inter in ...

Inter - Ausilio : 'In altri paesi de Vrij Non sarebbe stato un caso' : 'Il lavoro di Spalletti - aggiunge Ausilio ai microfoni di Radio Anch'io lo sport - è stato positivo, c'è da costruire un'Inter migliore'. Il Mercato? 'Smentisco - sottolinea Ausilio - l'Interesse di ...