De Laurentiis non le manda a dire | pesantissimo attacco nei confronti di Lotito

Chelsea - Sarri chiude i ponti con De Laurentiis : “non rispondo più a domande su di lui” : L’allenatore del Chelsea ha commentato la vittoria ottenuta contro il Perth Glory, sottolineando poi di non voler più rispondere a domande su De Laurentiis E’ iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Sarri alla guida del Chelsea, prima partita e subito una vittoria per i blues grazie al gol di Pedro. Nel post match, l’allenatore italiano si è soffermato sulla gara partendo però dal… Napoli: “Se ...

Sarri : “volevo smantellare Napoli? Non rispondo più a De Laurentiis” : “Volevo smantellare il Napoli? Non voglio più rispondere a De Laurentiis”. Il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri preferisce non rispondere al suo ex presidente al Napoli, Aurelio De Laurentiis, che lo ha accusato di voler smantellare il club azzurro portando i giocatori migliori a Stamford Bridge. “Penso che i giocatori del Chelsea siano fortissimi e devo ringraziare quelli del Napoli, perché se sono qui forse è grazie a ...

Napoli - è ancora De Laurentiis show : le ultime su Cavani e non solo… : Napoli, Aurelio De Laurentiis è tornato ad affrontare l’argomento Cavani, uno dei suoi pupilli recentemente accostato al club partenopeo Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è tornato a parlare di calciomercato. “Un giocatore che mi piace è Rodrigo – ha dichiarato il presidente a radio Kiss Kiss – un profilo che rientra nelle nostre strategie. Ma da qui a dire che lo prenderemo ne passa. Come ho spiegato ...

De Laurentiis - Darmian? A chi non piace : ANSA, NAPOLI, 22 LUG - "Prendere Ochoa? Non so, Giuntoli non mi ha informato, ma non sarebbe male". Lo ha detto Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli, facendo il punto sul mercato azzurro in un'...

De Laurentiis - Benzema ora non fa per noi : ANSA, - NAPOLI, 21 LUG - "Mi dispiace che Benzema si sia arrabbiato, non volevo mancargli di rispetto". Lo ha detto Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in un'intervista a Sky Sport. "Oggi Benzema - ha spiegato il patron azzurro - non è un calciatore che fa per noi, magari qualche anno fa lo avremmo preso. Purtroppo aveva altri pensieri per la testa. E neanche Di Maria lo è"...

De Laurentiis : 'Non sto seguendo Cavani. Punto ad un giovane attaccante' : Il presidente del Napoli ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport 24 di calciomercato, Ancelotti e Sarri. Niente giri di parole, solo schiettezza. E' carico e motivato per questa stagione e ...

De Laurentiis : 'Sarri - io non ho sbagliato. Cavani? Non mi sono ancora mosso' : A tutto De Laurentiis . Il presidente del Napoli ha parlato ancora del mercato degli azzurri a Sky Sport , a partire dal possibile ritorno di Edinson Cavani: 'Falso, non sto per prenderlo. Quando devo comprare qualcuno veramente mi muovo in prima persona e al momento non è successo. Benzema? Non mi ...

De Laurentiis chiude a Benzema : «Cavani al Napoli? No - non credo» : «Vi ho sempre detto che Cavani è uno che guadagna tanto. Non credo che in chiusura di carriera possa decidere di dimezzarsi lo stipendio». Così Aurelio De Laurentiis...

Napoli - L. De Laurentiis apre a Cavani : 'A chi non piacerebbe rivederlo...' - : A tornare sull'argomento caldo di mercato, è stato Luigi De Laurentiis , figlio del patron Aurelio, che, intervenuto ai microfoni di Premium Sport direttamente dal ritiro azzurro di Dimaro, ha aperto ...

Napoli - De Laurentiis jr : 'Un ritorno di Cavani? A chi non piacerebbe...' : Già, perché Luigi De Laurentiis , primogenito di Aurelio , presidente del Napoli , esce allo scoperto e, al Corriere dello Sport , svela il suo grande sogno. De Laurentiis jr , che segue direttamente ...