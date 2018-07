Dazi | Trump | Nuova fase rapporti Usa-Ue | Juncker | verso zero tariffe su beni

Dazi - c'è l'accordo Trump-Ue : "Restano soltanto sulle auto" : Unione europea e Stati Uniti sembrano aver trovato un accordo sul tema dei Dazi. O almeno una base su cui lavorare. Il presidente Usa ha infatti promesso al presidente della Commissione Ue di "risolvere" la questione dei Dazi sull'acciaio e l'alluminio. In cambio la Ue comprerà dagli Usa più gas naturale e più soia. Juncker ha confermato di avere raggiunto un accordo con Trump sul commercio."Il nostro obiettivo è quello di zero Dazi, eccetto i ...

Dazi - stampa : Trump vuole una tassa del 25% sulle auto importate : Dazi, stampa: Trump vuole una tassa del 25% sulle auto importate Dazi, stampa: Trump vuole una tassa del 25% sulle auto importate Continua a leggere L'articolo Dazi, stampa: Trump vuole una tassa del 25% sulle auto importate proviene da NewsGo.

Dazi - Trump annuncia l'accordo con la Ue : "L'obiettivo è : zero tariffe su beni industriali" : WASHINGTON - 'Oggi è un grande giorno, con Juncker abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue': lo ha detto Donald Trump dopo aver incontrato il presidente della Commissione europea ...

Accordo Trump-Juncker : no Dazi su beni industriali - eccetto auto - : "Oggi abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue" ha detto il presidente Usa al termine del vertice alla Casa Bianca. "L'obiettivo - ha spiegato - è di arrivare a zero barriere ...

Trump e Juncker hanno trovato un accordo sui Dazi : Si sono impegnati a ridurre i dazi reciproci e a non imporne di nuovi, limitando il rischio di una guerra commerciale tra Stati Uniti e UE The post Trump e Juncker hanno trovato un accordo sui dazi appeared first on Il Post.

Dazi - incontro alla Casa Bianca. Trump : “Nuova fase dei rapporti Usa-Ue”. Juncker : “Abbiamo raggiunto un accordo” : “Volevo raggiungere un accordo oggi e lo abbiamo fatto. La volontà è di arrivare a zero tariffe sui beni industriali”. È l’annuncio del presidente della commissione Ue, Jean Claude Juncker, al termine dell’incontro sui Dazi commerciali con il presidente americano, Donald Trump, che dal canto suo ha rilanciato: “Oggi è un grande giorno, abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue”. “Ci siamo ...

Dazi - Trump : “Nuova fase rapporti Usa-Ue” | Juncker : “Verso zero tariffe su beni industriali” : Dazi, Trump: “Nuova fase rapporti Usa-Ue” | Juncker: “Verso zero tariffe su beni industriali” Dazi, Trump: “Nuova fase rapporti Usa-Ue” | Juncker: “Verso zero tariffe su beni industriali” Continua a leggere L'articolo Dazi, Trump: “Nuova fase rapporti Usa-Ue” | Juncker: “Verso zero tariffe su beni industriali” proviene da NewsGo.

Juncker e Trump cercano una via d'uscita sui Dazi : Èdurato non più di un quarto d'ora il faccia a faccia preliminare alla Casa Bianca tra Donald Trump e Jean-Claude Juncker, prima che poi partisse il vero confronto fra le delegazioni. E nonostante le dichiarazioni distensive rilasciate dal tycoon e dal presidente della Commissione europea, il clima appare comunque inquieto."Spero di possa trovare un accordo", ha detto il presidente Usa, arrivando addirittura a invocare l'ideale del ...

Dazi - Juncker vola a Washington per tentare l'ultima mediazione con Trump : Tenta di ridurre la tensione e scongiurare la guerra commerciale, intavolando con il presidente Usa un dialogo costruttivo. Peccato che sembra siano già decise le tasse del 25% su tutte le auto ...

Trump : 'Usa e Ue dovrebbero rimuovere tutti i Dazi' - : Dichiarazione sorprendente su Twitter del presidente statunitense, che ha aggiunto: "Questo finalmente sarebbe il libero mercato e un commercio equo. Mi auguro che lo facciano, noi siamo pronti, ma ...

Usa - Donald Trump : Dazi sulle auto se l’Europa non cambia : Usa, Donald Trump: dazi sulle auto se l’Europa non cambia Usa, Donald Trump: dazi sulle auto se l’Europa non cambia Continua a leggere L'articolo Usa, Donald Trump: dazi sulle auto se l’Europa non cambia proviene da NewsGo.

Trump aspetta Juncker proponendo la grande tregua : azzeriamo Dazi e barriere di ogni tipo - ma l'Ue non lo farà : Ennesima provocazione via Twitter del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. A poche ore dall'incontro fissato oggi a Washington con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, ...

Auto - tech - agricoltura : l’industria Usa che si ribella ai Dazi di Trump : La crociata dei dazi di Donald Trump - che oggi incontra a Washington il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker - comincia a costare cara a settori cruciali dell’economia americana. Che iniziano a farsi sentire. Non a caso l’amministrazione Usa è pronta ad annunciare aiuti - si parla di 12 miliardi di dollari - per attenuare l’impatto sul settore agricolo, uno dei più colpiti...

I Dazi di Trump spengono il rombo dell'Harley Davidson : MILANO - Harley-Davidson ha tagliato le sue stime sugli utili per l'intero esercizio fiscale a causa dell'impatto dato dai dazi. Il prodotture americano di motociclette a giugno annunciò il ...