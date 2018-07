Dazi : Mattarella - guerre commerciali portano conflitti di altro genere : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “Si avvertono incrinature dell’ordine internazionale. Questo ha, periodicamente, -come è ovvio- bisogno vitale di essere aggiornato, adeguato, migliorato ma destrutturarlo, vanificandone i principi di convivenza fra Stati liberi e uguali, provocherebbe incertezza e instabilità. Vengono ogni tanto preannunziate guerre commerciali. Queste, nel corso del tempo, hanno spesso condotto ad altro genere di ...

Mattarella chiede una Ue senza Dazi e senza visti : Roma, 17 lug., askanews, - Una Unione europea senza dazi sulle merci e senza visti per le persone. È quello che ha chiesto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, partendo da alcune ...

Mattarella chiede una Ue senza Dazi e senza visti : ... ma anche con tante altre regioni del mondo. I cittadini georgiani - ha aggiunto il capo dello Stato - hanno sperimentato lo straordinario vantaggio della libertà di movimento: oltre 250.000 suoi ...

Giuseppe Conte critico sui Dazi - Sergio Mattarella gli fa da sponda : asse contro Di Maio e Salvini? : E' vero che il premier Giuseppe Conte è compresso tra i due leader politici Matteo Salvini e Luigi Di Maio ma è riuscito comunque a tenersi alcuni spazi di manovra autonomi grazie anche alla sponda di ...

Dazi - Conte dice no a Salvini e Di Maio. E c’è la sponda di Mattarella : La scorsa settimana il segretario leghista e il capo politico del Movimento 5 stelle avevano detto di volere forme di «protezione per i nostri prodotti». Il premier si è smarcato

Il no di Sergio Mattarella ai Dazi : "Improvvida stagione non abbia sviluppi" : Arriva il no di Sergio Mattarella a ogni pensiero di porre dazi anche in Italia. "La speranza è che l'improvvida stagione di minaccia dei dazi non abbia un eccessivo sviluppo e non crei difficoltà" ha detto il presidente della Repubblica al Forum internazionale della cultura del vino alla Luiss a Roma. "Questo settore dimostra come i nostri produttori abbiano la capacità di superare la competizione, di vincerla e di ...

